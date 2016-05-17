طيران الإمارات تشغل البوينج 777 لخدمة رحلاتها إلى تونس

تعتزم طيران الإمارات استخدام طائرات البوينج 777-300 الأكبر سعةً على رحلاتها بين دبي وتونس اعتباراً من 2 يونيو (حزيران) 2016، وذلك لتحسين تجربة ركابها وتعزيز السعة المقعدية المتاحة على الرحلات إلى هذه الوجهة.

وسوف تحل طائرات البوينج 777-300 محل طائرات الإيرباص A340-300 المستخدمة على هذا الخط حالياً، ما سيتيح للمسافرين التمتع بالمزيد من الراحة والخيارات الترفيهية التي يوفرها نظام الترفيه الجوي. كما تمتاز هذه الطائرات بسعة مقعدية أكبر، حيث تضم 12 مقعداً قابلة للتحول إلى أسرة شبه منبسطة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

وسوف يستمتع المسافرون من وإلى تونس بالخيارات الترفيهية الواسعة التي يوفرها نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، عبر ما يصل إلى 2500 قناة تعرض أحدث الأفلام العالمية والبرامج التلفزيونية والألعاب والكتب المسموعة والموسيقى. والألعاب، بالإضافة إلى الخدمات الرفيعة الذي تشتهر بها طيران الإمارات، والتي يقدمها أفراد أطقم الخدمة متعددو الجنسيات، بمن فيهم تونسيون، وأشهى الوجبات المستوحاة من البيئات المحلية والمرطبات المجانية.

ويحظى ركاب طيران الإمارات على جميع رحلاتها من أفريقيا، بما في ذلك تونس، بالعرض السخي للأمتعة المسموح لهم اصطحابها مجاناً، حيث يمكن للمسافرين في الدرجة السياحية اصطحاب قطعتين من الأمتعة، وزن كل منهما 23 كيلوغراماً، وفي الدرجتين الأولى ورجال الأعمال اصطحاب قطعتين من الأمتعة، وزن كل قطعة 32 كيلوغراماً.

ويتيح استخدام طائرات البوينج 777-300 مزيداً من طاقة الشحن على الرحلات من وإلى تونس، حيث تستوعب كل رحلة 23 طناً من الشحنات. علماً بأن الصادرات الرئيسية التي تنقلها الإمارات للشحن الجوي، ذراع طيران الإمارات للشحن الجوي، من تونس تشمل كلاً من: الفواكه والخضروات الطازجة، والأطعمة البحرية الطازجة والمجمدة والكمأة والتمور، بينما تتمثل أهم الواردات في الأجهزة الإلكترونية.

يذكر أن طيران الإمارات نقلت منذ أطلاق أولى رحلاتها إلى تونس في 29 أكتوبر 2006، أكثر من 2.2 مليون مسافر وأكثر من 50 ألف طن من الشحنات. وتشغل الناقلة حالياً خمس رحلات أسبوعياً إلى تونس، كما تتيح شبكة الرحلات العالمية للمسافرين من تونس خيارات واسعة للسفر إلى مختلف الوجهات في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا، ودول حوض المحيط الهادي الآسيوية والولايات المتحدة عبر مقر الناقلة في دبي.

وتمتاز رحلات طيران الإمارات من وإلى تونس بمواعيدها المثالية، حيث تغادر الرحلة "ئي كيه 749" مطار دبي الدولي أيام الأحد والثلاثاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في الساعة 7:52 صباحاً لتصل إلى تونس العاصمة الساعة 10:50 صباحاً، فيما تغادر رحلة العودة رقم "ئي كيه 749" تونس العاصمة الساعة 12:30 ظهراً لتهبط في دبي الساعة 11:50 ليلاً.