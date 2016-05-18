"برج خليفة" يوفر لزواره 12 منظاراً تكشف معالم دبي

كشف "برج خليفة"، المعلَم العمراني الدولي الذي قامت بتطويره "إعمار العقارية"، عن 12 منظاراً متطوراً أصبحت متوفرة في منصات المشاهدة بالطابقين 124 و125، لإتاحة الفرصة أمام الزوار للتمتع بإطلالات بانورامية استثنائية على مختلف أرجاء المدينة ومحيطها.

وتضم الأجهزة الجديدة كاميرات فائقة الدقة HD مع إمكانية تقريب الصورة، ويجري استخدامها للمرة الأولى في منصة مشاهدة على مستوى العالم. ومع إمكانات تقريب الصورة، يمكن لمستخدمي هذه المناظير مشاهدة مناظر بانورامية واسعة سواء في النهار أو في الليل. وتحتوي الأجهزة على شاشات مضادة للصدمات تعمل باللمس بقياس 22 بوصة، لتجربة مشاهدة مذهلة بكل المقاييس، على أن تتم إضافة خصائص ومزايا جديدة للمناظير في المستقبل القريب.

ويجري تشغيل ستة مناظير في "قمة البرج، برج خليفة" في الطابق 124، في حين يمكن استخدام المناظير الستة الأخرى في الطابق 125 الذي يمهد للمرحلة التالية من تجربة "قمة البرج، برج خليفة سكاي" من الطابق 125 إلى الطابق 148، بارتفاعه البالغ 555 متراً، حيث دخلت المنصة سجل "غينيس" للأرقام القياسية كأعلى منصة مشاهدة في العالم على الإطلاق.

كما يحتوي الطابق 125 أيضاً على مناظير "فيو فايندر" الشهيرة التي يمكن للزوار من خلالها مشاهدة أدق التفاصيل في المدينة. أما تجربة "دبي- نظرة عين الصقر" فتتيح للزوار إمكانية مشاهدة دبي من منظور فريد تماماً، والذهاب في رحلة افتراضية إلى أبرز معالم المدينة، وكأنهم يحلّقون فوقها.

يذكر أن استخدام المناظير مجاني ومتاح لجميع الزوار الذين يمكنهم أيضاً مشاهدة السلم اللولبي المميز الذي يربط بين الطابقين 124 و125.