السعودية عضو في المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران

كشف وزير النقل السعودي سليمان الحمدان عن أن أعضاء الهيئة العربية للطيران المدني انتخبوا السعودية عضواً في المجلس التنفيذي للهيئة، إلى جانب انضمام الكويت والصومال وجيبوتي لعضوية الهيئة، مشيراً إلى إقامة مؤتمر عالمي للطيران في المملكة أغسطس القادم.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية"، أكد الحمدان على هامش فعاليات أعمال اجتماع الجمعية العامة الثالث والعشرين للهيئة العربية للطيران المدني الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، أن الاجتماع خرج بعديد من القرارات لتفعيل العمل العربي المشترك، وتبادل الآراء في كثير من الأمور الفنية وما يتعلق بالسلامة والملاحة الجوية وغيرهما.

ولفت إلى أن صناعة النقل الجوي تواجه اليوم عددا من التحديات، منها ما يتعلق بأمن الطيران المدني والسلامة الجوية والمنافسة واقتصاديات الطيران والملاحة الجوية والتشريعات والأنظمة، مؤكدا رؤية السعودية لمواجهة تلك التحديات، التي تتمثل في ضرورة العمل المشترك بين دول المنطقة ككتلة واحدة من خلال الهيئة العربية للطيران المدني، علاوة على التعاون والتنسيق مع الهيئات والاتحادات العالمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".

وأشار إلى أن من أهداف "رؤية السعودية 2030" تحقيق وتعزيز المنافسة العادلة، والدفع نحو خصخصة القطاعات والمرافق الحكومية، ومنها قطاع الطيران المدني، بغية رفع الكفاءة والإنتاجية، مبيِّنا أن الطيران المدني في المنطقة العربية يتمتع بمقومات وآفاق وفرص كبيرة مهيأة للنمو.

وقال الحمدان "إن الأنظار تتجه نحو الهيئة العربية للطيران المدني للقيام بدور يسهم في استثمار تلك المقومات عبر وضع السياسات والإجراءات التي تساعد الدول الأعضاء على ترسيخ مبادئ الشفافية وتحديد المسؤولية وحفظ الحقوق وتحسين فعالية الأداء في قطاع النقل الجوي بالإقليم العربي".

وشدد على أن المملكة ترى أن على الهيئة العربية للطيران المدني العمل على تحقيق حلم السوق العربية الموحدة والسماء العربية الموحدة، مؤكدا أن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية لن تدخر أي جهد لدعم العمل العربي المشترك انطلاقا من سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تسعى إلى الدوام لتعزيز وإرساء أسس التعاون العربي بشكل خاص والدولي بشكل عام.