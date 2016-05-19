"فورسيزنز" تعطي للسياح خيار استئجار وحدات سكنية فاخرة

تقدم مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الرائدة عالمياً في مجال الضيافة الفاخرة، الآن وحدات استئجار سكنية مترفة للعطلات في أكثر من 15 وجهة من الوجهات الأكثر جذباً للمسافرين حول العالم. وتتيح هذه الوحدات للضيوف الذين يبحثون عن المعنى الحقيقي للراحة المنزلية والخصوصية التامة والخدمات الفندقية الفاخرة، ووسائل الراحة الأسطورية التي تتميز بها فنادق ومنتجعات فورسيزونز. وتتيح وحدات الاستئجار السكنية للعطلات الفرصة أمام الضيوف لاختبار تجربة دافئة تحاكي معيشة السكان المحليين في أناقة مترفة.

وتمنح وحدات العطلات الراحة والخصوصية التامة للضيوف في الداخل، أو خارجاً في الهواء الطلق، كما تتميز بمساحاتها الرحبة واحتوائها على مطابخ مجهزة كلياً. وتتضمن المزايا الإضافية الأخرى أحواض سباحة خاصة وقربه بالشاطئ، إلى جانب وجود مدفأة وسبا وصالات رياضية وقاعات عرض، وغيرها. ويُعد الفرق الرئيسي بين وحدات الاستئجار السكنية للعطلات من فورسيزونز وأماكن الإقامة الخاصة الأخرى التي يستأجرها المسافرون من ملاَّكها، ثقة الضيوف في مستوى الخدمة الاستثنائية والجودة العالية التي تتمتع بها وحدات فورسيزونز، فضلاً عن سهولة عملية الحجز واتمامها بخطوات آمنة تماماً.

وتتوفر الآن وحدات فورسيزونز السكنية للاستئجار في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الوجهات الشاطئية الساحرة. وتشمل الخيارات:

• منتجع فورسيزونز موريشيوس في أناهيتا

يقع المنتجع في جزيرة أناهيتا البركانية الخامدة في قلب المحيط الهندي وسط الجزر المرجانية والشواطئ ذات الرمال البيضاء الناعمة والبحيرات الخلابة بمياهها الكريستالية الزرقاء، ولذلك تُعد زيارة هذه الجزيرة حلماً للعديد من المسافرين. وتمتاز وحدات الاستئجار السكنية للعطلات باحتوائها على أحواض سباحة. كما توفر للمقيمين علاجات سبا خاصة ودروساً لتعلم الطهي، فضلاً عن الأنشطة المائية المجانية، مثل التزلج على الماء والغطس الحر والتزلج الشراعي "Hobie cats" ورحلات القوارب ذات الأرضية الزجاجية.



• منتجع فورسيزونز كوستا ريكا في شبه جزيرة باباغايو

مع وجود الشواطئ الرملية الهادئة، والغابة الاستوائية التي تزخر بأندر أنواع الطيور وأغربها، وأماكن الإقامة الفاخرة، تمثل وحدات الاستئجار السكنية في منتجع فورسيزونز كوستا ريكا في شبه جزيرة باباغايو الوجهة المثالية للاستئجار خلال العطلة للانطلاق في مغامرات عائلية حافلة بالحماس. وإلى جانب ما تمتاز به هذه الوحدات السكنية الفاخرة من رحابة وأجواء منزلية دافئة، فهي تُعد أيضاً نافذة للاستمتاع بجمال كوستا ريكا الخلاب. وتتميز أيضاً تلك الوحدات بموقعها الفريد بالقرب من ملعب الغولف ذي المواصفات العالمية والمتنزهات الوطنية والأماكن الملائمة للقيام بالمغامرات في الأدغال، إلى جانب توفر مجموعة واسعة من الأنشطة المائية المجانية.



• منتجع فورسيزونز نيفيس في جزر الهند الغربية

وسط الطبيعة الساحرة وأجواء الفخامة التي تبعث على الاسترخاء، تمثل وحدات الاستئجار السكنية في منتجع فورسيزونز نيفيس في جزر الهند الغربية مكان الإقامة الأمثل على الجزيرة التي تشتهر بخصوصيتها وطابعها الودود وتاريخها الحافل. وعند الحجز في فلل الإقامة المنعزلة التي تمنحك الكثير من الخصوصية، يقوم أحد أفراد طاقم الخدمة الشخصية بتخطيط برنامج مشوق من الأنشطة، مثل الذهاب في رحلة إلى قمة نيفيس على متن عربات الغولف ومشاهدة سعادين الفرفت، أو التعرف عن كثب على سلحفاة البحر مع مجموعات الحفاظ على البيئة المحلية.

تقوم فورسيزونز بإدارة جميع وحدات الاستئجار للعطلات بدءاً من المنازل الفخمة، التي تلائم عائلة واحدة، أو عدد من العائلات، والتي تقع على شاطئ البحر، أو تطل على ملعب الغولف أو تقع وسط منتجعات التزلج الجبلية؛ وحتى المساكن المتميزة ووحدات البنتهاوس المترفة التي تتمتع بموقع فريد وسط المدن الرئيسية.