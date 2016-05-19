"مجموعة إعمار للضيافة" تستعد لرمضان عبر باقات متنوعة

تقدم لكم "مجموعة إعمار للضيافة" خلال شهر رمضان المبارك أرقى تجارب الضيافة العصرية التي تتعرفون من خلالها على تنوع خيارات الأطعمة المفعمة بأشهى النكهات في دبي، حيث توفر جميع المطاعم المشاركة في هذه العروض باقات خاصة للشركات لتنظيم المناسبات الحصرية، بالإضافة إلى خيارات متنوعة لقضاء أوقات لا تنسى بصحبة الأهل والأصدقاء.

إطلالات رائعة



يقدم فندق "ذي بالاس وسط دبي" الخيم الرمضانية الساحرة في ردهة "إيوان" مع إطلالات رائعة على بحيرة "برج خليفة"، لوجهة مثالية مكيّفة للاسترخاء في أجواء اجتماعية راقية، مع قائمة غنية بالخيارات الشهية لوجبتي الإفطار والسحور.

وبدوره، يحفل "العنوان مونتجمري دبي" بالمناظر الطبيعية الأخاذة، مما يجعل منه وجهة مفضلة للاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك. تمتعوا ببوفيه الإفطار اللذيذ، وقائمة السحور المتنوعة في الخيمة الزجاجية الفريدة من نوعها والتي تطل على ملعب بطولات الجولف. وتتيح الخيمة لضيوفها متابعة البث الحي لمباريات الدوري الأوروبي على الشاشات الكبيرة المتوزعة في أرجاء الخيمة.

ولمحبي الأجواء الرمضانية التقليدية، ما عليكم سوى التوجه إلى "ذا كورتيارد" في فندق "منزل وسط مدينة دبي" لاختبار تجربة الإفطار الأصيلة في الحديقة الخارجية المزدانة بالديكورات العربية الآسرة. وتقع حديقة "ذا كورتيارد" في قلب الفندق الراقي من فئة البوتيك"، ويمكن للضيوف اختيار ما يرغبون به من الأطباق على وجبة الإفطار.

أما "ذا دايلي" في فندق "روڤ وسط مدينة دبي" الذي تم افتتاحه مؤخراً فهو مكان نموذجي للقاءات الاجتماعية في أجواء هادئة ومريحة على وجبة الإفطار، مع مجموعة من السلطات العربية والمقبلات إضافة إلى اللحوم الطازجة والعصائر التقليدية من مختلف أرجاء المنطقة.

طابع عربي أصيل



لتجربة عربية أصيلة في شهر رمضان المبارك، توجهوا إلى مطعم "إيوان" في فندق "ذي بالاس وسط دبي" وتمتعوا بأمسيات رائعة في إحدى أشهر الخيم الرمضانية في المدينة، مع البوفيه الذي يحفل بتشكيلة لا مثيل لها من المأكولات على الإفطار والسحور، على أنغام موسيقى العود الشرقية التي تثري الأجواء بطابع عربي خاص.

وللقاءات الاجتماعية المميزة، يقدم لكم مطعم "بارودا" في "نادي دبي للبولو والفروسية" خيارات واسعة مع بوفيه الإفطار التقليدي المفعم بالنكهات الشهية والأطباق الشهيرة من مختلف أنحاء العالم العربي. تمتعوا بالأجواء الراقية والإطلالات الساحرة على ملعب البولو، على خلفية موسيقى العود الجميلة.

أما "ثري إن وان" في فندق "فيدا وسط مدينة دبي" فيقدم لضيوفه على مأدبة الإفطار تشكيلة متنوعة من السلطات والمقبلات والحلويات والفواكه المجففة والعصائر المنزلية المعدة خصيصاً لمناسبة شهر رمضان المبارك. أما الأطباق الرئيسية فيمكن اختيارها من قائمة المطعم والتي تشمل مأكولات مفضلة مثل أوزي لحم العجل، وسمك الهامور، والخضروات المطبوخة، وتشكيلة المشاوي الطازجة.



ومن جهة أخرى، تقدم قاعة "كونستلايشن" في فندق "العنوان مرسى دبي" أفضل خدمات الضيافة التقليدية التي تحتفي بالتراث الثقافي العريق، مع لمسات عصرية تضفي على أجواء القاعة المزيد من الرقي والتألق. ومع الأنغام المميزة لعازف العود، يمكنكم التمتع ببوفيه الإطار الفاخر الذي يتضمن تشكيلة متنوعة وفاخرة من ألذ وأشهر المأكولات العربية.

ونظراً لمكانته كأحد أفضل المطاعم العربية في مدينة دبي، يمثل مطعم "نعناع" في فندق "العنوان دبي مول" وجهة مفضلة لتناول أشهى الأطباق خلال شهر رمضان المبارك. أنتم على موعد من النكهات الأصيلة المعدة بأفضل الأساليب مع البوفيه المفتوح على وجبتي الإفطار والسحور، في أجواء رمضانية تقليدية قلّ مثيلها.

توجهوا إلى "بوليفارد كيتشن" في فندق "منزل وسط مدينة دبي" وتمتعوا بالأجواء العربية العصرية الرائعة، لتأخذكم هذه الوجهة الفريدة في رحلة إلى عالم الأطباق العربية اللذيذة التي تتضمن تشكيلة متنوعة من خبر الصاج والسلطات والمقبلات والحلويات والفواكه المجففة والعصائر المنزلية المعدة خصيصاً بمناسبة شهر رمضان المبارك.

اختاروا ما يطيب لكم من أطباق القائمة الغنية بأشهر المأكولات في "ذا كورتيارد" بفندق "منزل وسط مدينة دبي"، واستمتعوا بقضاء أوقات مميزة وسط حدائقه البديعة التي تشكل وجهة نموذجية للفعاليات الرمضانية الاحتفالية، مع الموسيقى الشرقية التقليدية التي يقدمها نخبة من العازفين، بما يثري هذه الأمسيات ويجعل منها تجربة لا تنسى بالفعل.

أماكن مثالية للعائلات



تحفل خيمة "زينة" الرمضانية الجديدة في فندق "العنوان دبي مول" بالأجواء الحيوية خلال الشهر الفضيل، وستستقبل الضيوف للمرة الأولى هذا العام في ردهة "كابانا" المحاذية لحوض السباحة. إنها وجهة للهدوء والاسترخاء وتذوق أفضل المأكولات على وجبتي الإفطار والسحور في أجواء فريدة وعلى أنغام موسيقى العود والطبلة الحية. ويمكن لضيوف خيمة "زينة" مشاهدة البث الحي لمباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم في تجربة ترفيهية مناسبة لجميع أفراد العائلة.

احجزوا أماكنكم في "باليرمو" خلال شهر رمضان المبارك وتمتعوا بتشكيلة مميزة من أشهى المأكولات بما في ذلك أطباق اللحوم الفاخرة والمأكولات البحرية الشهية والحلويات اللذيذة. وتستمر المأدبة الفاخرة مع باقة منوعة من العصائر لأوقات لا تنسى وسط الأجواء الهادئة للمطعم ومع الإطلالات المذهلة على ملعب البولو.

يقدم لكم "العنوان دبي مول" فرصة تناول وجباتكم داخل الغرف، والتمتع بأشهى المأكولات على وجبة الإفطار. وبالنسبة للعائلات، يمكننا تقديم البوفيه المفتوح داخل الغرفة، في حين تضمن لكم قائمتنا الخاصة تجربة سحور لا تنسى أيضاً.

وسط الديكورات التقليدية المفعمة بالأناقة، تحتفل ردهة "كارات" بقيم المحبة والتآخي خلال شهر رمضان المبارك عبر مأدبات الإفطار التي يتم تقديمها بطابع عائلي دافئ. وتتوفر أيضاً قائمة غنية بالخيارات اللذيذة لوجبة السحور، علاوةً على قائمة مأكولات خاصة بالأطفال، لتجربة رمضانية لا تنسى يتمتع بها جميع أفراد العائلة.

أوقات مميزة بصحبة زملاء العمل



تتكامل في قاعة "رويال" بفندق "ذي بالاس وسط دبي" الأجواء الثقافية المميزة مع الأطباق الشهية والإطلالات الساحرة على بحيرة "برج خليفة" من التراس الأنيق، لأحلى الأمسيات خلال شهر رمضان المبارك.



زوروا خيمة "زينة" الرمضانية الجديدة التي يقدمها فندق "العنوان دبي مول" للمرة الأولى هذا العام في ردهة "كابانا" المجاورة لحوض السباحة. ولضمان تنظيم أروع الفعاليات في شهر رمضان المبارك، تقدم لكم قاعة "دايموند" للمناسبات فرصة استثنائية للاحتفاء بهذه المناسبة المميزة وسط ديكورات الأرابيسك الساحرة ومع بوفيه المأكولات العربية وأفضل خدمات الضيافة لأمسية لا تنسى بكل المقاييس.

وأخيراً، فإن تجربة السحور الليلية في مطعم "ثري إن وان" بفندق "فيدا وسط مدينة دبي" تتيح لكم قضاء أوقات رائعة مع الأصدقاء والتمتع بالإطلالات المذهلة على "وسط مدينة دبي" وأنتم تتذوقون أطيب المأكولات العربية والعالمية العصرية من قائمة المطعم المميزة ووسط ديكورات الأرابيسك الساحرة، مع إمكانية تناول الوجبات في الداخل أو في الهواء الطلق.

