سوفيتل: توقعات بنمو معدلات الإشغال بأبوظبي خلال الصيف

توقع نائل الوعري، المدير العام لفندق "سوفيتل أبوظبي كورنيش" أن تسفر خطط الترويج للسياحة الصيفية وعروض العطلات العائلية عن ارتفاع معدلات الإشغال في إمارة أبوظبي خلال فترة الصيف.

وتوقع أيضا زيادة عدد النزلاء من دول الخليج العربية والصين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية بفضل الحجوزات المبكرة لموسم عطلات الصيف لهذا العام.

وذكر في تصريح صحافي أن "سوفيتل أبوظبي كورنيش" بدأ الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان باقامة الخيمة الرمضانية المكيفة، وأشار إلى أن هذه الخيمة سوف تضم شاشات عملاقة لاستقبال عشاق كرة القدم الراغبين في متابعة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" التي تستضيفها فرنسا من 10 يونيو إلى 10 يوليو 2016.

وتحدث عن إطلاق خدمات ترفيهية جديدة في الفندق للموسم الجديد وتطوير خدمات الطعام والشراب في مطعم "فرينش بيكيري كورنر" و مطعم "غريل @ أو تشيل ".

وذكر المدير العام "نحن نسعى لجذب السياح من دول العالم للبقاء في فندق "سوفيتل أبوظبي كورنيش" لأطول فترة ممكنة في أجواء من الفخامة والترفيه، حيث يمكن للسياح الحصول على تجربة عربية ممزوجة بتجربة فرنسية عصرية نظرا للإبداع الذي نتبعه".

وذكر أنه تم مؤخرا إطلاق وجبات المأكولات الراقية التي تقدم للضيوف في المناسبات التي تقام في الفندق، بقوله: "يعد إطلاق هذا النوع من الخدمات خطوة مهمة للفندق حيث يقدم طاقم الطهاة أفضل الأطباق لجميع أنواع المناسبات على حسب طلب الضيوف".