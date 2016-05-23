طيران الإمارات تفتتح صالة خاصة بركابها في "كيب تاون"

احتفلت "طيران الإمارات" اليوم الاثنين، بافتتاح صالة خاصة بركابها في مطار كيب تاون بجنوب إفريقيا، وأصبحت الصالة متاحة الآن لمسافري "طيران الإمارات" من كيب تاون إلى دبي في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين.

وتستوعب الصالة الجديدة، التي بلغت تكلفتها 2.39 مليون دولار أميركي، 123 شخصاً، وتقع في مبنى المغادرين إلى جوار البوابة A3 التي تقف عندها طائرات الناقلة في مطار كيب تاون.

وتمثل صالات طيران الإمارات الخاصة جانباً مكملاً لخدمات الناقلة المقدمة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال والمسافرين الدائمين، وتؤكد الاستثمارات المتواصلة في خدمات المطار مدى الاهتمام الذي توليه طيران الإمارات لتوفير الراحة لركابها على الأرض كما في الأجواء، بدءاً من خدمة السيارة مع سائق مجاناً، والكاونترات الخاصة لإنجاز إجراءات السفر، وصولاً إلى الخدمات المتفوقة على الطائرة. وتتوقع "طيران الإمارات" استقبال نحو 70 شخصا يومياً في صالتها الجديدة.

وتعد صالة مطار كيب تاون الـ39 ضمن شبكة خطوط "طيران الإمارات" العالمية، التي تغطي أكثر من 150 محطة ضمن قارات العالم الست، والصالة رقم 14 بالتصميم الجديد، الذي يتضمن أرضيات من الرخام الإيطالي، وأرائك جلدية ذات أذرع من خشب الجوز، ما يوفر أجواء هادئة ومريحة للمسافرين قبيل صعودهم إلى الطائرة.

وقد روعي في تجهيز الصالة، المقامة على طابقين، توفير أرقى مستويات الفخامة والراحة، حيث تضم مناطق للجلوس والاسترخاء والقراءة ومشاهدة التلفزيون ومصلى، ومنطقة مخصصة لتناول الطعام تضم بوفيه مفتوحاً يقدم تشكيلات واسعة من أشهى الأطباق المنوعة، بالإضافة إلى مركز للأعمال مزود بخدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi ودوش للاستحمام.

وبلغ إجمالي استثمار "طيران الإمارات" في تجهيز صالاتها عبر العالم 350 مليون دولار أميركي، (أي ما يعادل نحو 1.3 مليار درهم إماراتي).

وتشغل "طيران الإمارات" حالياً رحلتين يومياً بين دبي وكيب تاون بطائرات بوينغ 777. وسوف تطلق الناقلة رحلة يومية ثالثة إلى المدينة الجنوب إفريقية اعتباراً من 4 يوليو 2016.