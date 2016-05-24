السعودية.. 43% زيادة متوقعة في أعداد السياح بحلول 2020

أظهرت بيانات صادرة عن شركة "ديلويت" على هامش مؤتمر "فيجن" الذي انعقدت جلساته في مدينة جدة، أن زيادة بنسبة 43% ستطرأ في عدد السياح الوافدين المتوقع قدومهم إلى المملكة بحلول عام 2020.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)، تقديراته بأن عدد الرحلات الدولية إلى المملكة سيرتفع من 18 مليوناً في العام 2015 إلى 25.8 مليون رحلة في عام 2020.

وكان جرانت سالتر، رئيس قسم استشارات السفر والضيافة والترفيه لمنطقة الشرق الأوسط في شركة ديلويت، قد قدم عرضاً لهذه التوقعات في سياق حديثه عن "أداء السوق والاتجاهات والمشاريع في المملكة"، في الدورة السنوية الثانية من مؤتمر "فيجن" الذي اختتمت أعماله أخيراً في جدة.

وفي إطار حديثه في جلسات المؤتمر، قال سالتر: "تشهد المملكة بالفعل أرقاماً سياحة قوية، كما أن معدلات إشغال الفنادق كانت مرتفعة نسبيا من الناحية التاريخية، وهناك أكثر من 49 ألف غرفة فندقية جديدة تحت الإنشاء أو في مرحلة التخطيط النهائي في شتى أنحاء البلاد، لتلبية الطلب الذي خلقته الزيادة الكبيرة في عدد السياح".

وتم إعداد هذه الأرقام قبل إعلان الحكومة لـ "رؤية 2030"، التي من المقرر بموجبها أن تلعب السياحة دورا أكثر أهمية في الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن الرؤية سوف تسهم في إدخال تحسينات على عروض الضيافة والترفيه في جميع أنحاء المملكة، كما أن هناك فرصة جيدة لأن تتم تلبية الزيادات المتوقعة، إن لم يتم تجاوزها إلى مستويات أعلى.