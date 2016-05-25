1.96 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي في أبريل

أعلنت مطارات أبوظبي عن نمو حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي في شهر أبريل من العام الجاري بنسبة 4.8% وبإجمالي بلغ 1,960,946 مسافراً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 والتي بلغت 1,871,337 مسافراً.

وأشارت مطارات أبوظبي إلى أن الوجهات التي سجلت أعلى حركة خلال أبريل كانت لندن – هيثرو، الدوحة، بانكوك، بومباي، وجدة. كما شهدت وجهات أخرى نمواً كبيراً في حركة المسافرين، إذ حققت حركة المسافرين إلى المملكة المتحدة نمواً بنسبة 25.6% في أبريل الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2015، وسجلت استراليا نمواً بنسبة 20.6% مقارنة بالفترة ذاتها، في حين بلغ معدل حركة الشحن عبر المطار نحو 63,500 طناً.

وصرح محمد الكثيري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: "تواصل أبوظبي نموها كمركز استراتيجي للنقل الجوي ووجهة عالمية للسياحة، وهو ما يظهر بشكل واضح في معدلات النمو السنوية على مستوى حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي. وقد سجلت عدد من الوجهات نمواً ملموساً في حركة المسافرين شملت الهند، وألمانيا، وتايلاند، وإيطاليا وغيرها".

وأضاف الكثيري: "نحن مستمرون في الاستثمار في البنى التحتية والتقنية الضرورية لمواكبة هذا النمو، وضمان تقديم خدمات ومرافق عالمية المستوى لمسافرينا عبر مطار أبوظبي الدولي".