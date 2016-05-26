طيران الإمارات تقدم وجبات إفطار جديدة للصائمين

تقدم طيران الإمارات، كعادتها في كل عام، خدمة وجبات الإفطار على الرحلات لركابها الصائمين طيلة شهر رمضان المبارك. وحرصت الناقلة على إعادة تصميم العلب الخاصة التي تحتوي على وجبات الإفطار، والتي ستكون متاحة في جميع الدرجات على بعض الرحلات، بما فيها الرحلات المغادرة والقادمة من دول المنطقة، إضافة إلى رحلات العمرة المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة.

وتوفر علب الإفطار للصائمين وجبات مغذية ومتوازنة. علماً بأن الناقلة دأبت على تقديم هذه الخدمة على رحلاتها سنوياً على مدى أكثر من 20 عاماً، وسيتم تقديمها طوال الشهر الكريم المتوقع أن يبدأ هذا العام يوم 6 يونيو المقبل.

وفي إطار جهود الناقلة لمساعدة الركاب على إتمام فريضة الصيام على الوجه الأكمل، يستخدم الطيارون أداة مبتكرة لحساب أوقات الإمساك والإفطار على متن الطائرة.

وقد طورت طيران الإمارات هذه الأداة بالاشتراك مع مجموعة دبي للفلك، وتتيح للقبطان حساب أوقات الإمساك وغروب الشمس في موقع الطائرة تماماً حسب خطوط الطول والعرض، وارتفاع الطائرة عن سطح الأرض، وذلك لضمان أعلى مستويات الدقة. ويقوم القبطان بالإعلان للركاب عن هذه المواعيد.

وفيما يتعلق بالجانب الترفيهي، يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، 49 فيلماً عربياً، وبرامج عربية منوعة تتضمن مسلسلات عربية شهيرة عبر 19 قناة، إضافة إلى قنوات الأفلام الوثائقية وأفلام الأطفال .