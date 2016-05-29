"فورسيزونز" ينضم لسلسة الفنادق الفاخرة وسط نيويورك

يعد وسط مانهاتن من أبرز الوجهات عالمياً، تلك المنطقة النابضة بالحياة والواقعة على مرأى من تمثال الحرية الشهير الذي يستقبل زوار مدينة نيويورك ليلاً ونهاراً؛ هناك حيث ولدت المدينة التي ستبقى أحد رموز المال والأعمال في العالم.

"هذه المدينة مليئة دائماً بالمفاجآت"، هكذا وصف بيتر هيوميغ، المدير العام لفندق فورسيزونز نيويورك داون تاون المزمع افتتاحه قريباً، وقال: "هناك نوع من النهضة الحاصلة في أقدم مناطق هذه المدينة. لم تعد نيويورك تقتصر على كونها مركزاً للأعمال فحسب، بل أضحت مقصداً للناس كي يعملوا ويعيشوا فيها أيضاً. هناك طبقة جديدة من المجتمع تبزغ من بين أحياء المدينة التي لطالما عرفناها من قبل مثل تريبيكا وسوهو و وول ستريت. وقد أُنشئت بعض المباني بالطرازات الحديثة، كما افتُتحت معاهد جديدة مثل متحف ويتني للفن الأمريكي، بجانب العديد من المعارض الفنية الأخرى في المنطقة، إضافة إلى افتتاح مطاعم ومقاهٍ جديدة أسبوعياً، مع عودة الأعمال تدريجياً إلى وسط مانهاتن".

وقد أصبح وسط المدينة ملتقى الطرق الجديد في مجالي الابتكار والتجارة، لا سيما أنه كان، ولا يزال، موطناً للشركات الناشئة في مجالات التمويل والتكنولوجيا، ويضم المبتكرين في عالم التسويق وأبرز المدونين وشركات تقنية المعلومات، كما سيحتضن قريباً أحد فنادق مجموعة الضيافة الفاخرة، فندق فورسيزونز نيويورك داون تاون. ومن المتوقع أن يُفتتح الفندق أواخر صيف العام الجاري في قلب وسط المدينة الجديد، على مقربة من مركز التجارة العالمي. ويعد الفندق ثاني فنادق المجموعة في مدينة نيويورك، وسيقدم أول مطعم للطاهي المعروف وولفغانغ بك في مانهاتن.





فندق الداون تاون الجديد



يقع فندق فورسيزونز نيويورك داون تاون في مبنى شاهق العلو مؤلف من 82 طابقاً، ويبلغ ارتفاعه 926 قدماً (282 متراً)، في قلب الشوارع التاريخية لوسط مانهاتن التي تحتفي بالتصاميم المميزة لحقبة أوائل القرن العشرين، وقد أشرفت على تصميمه شركة روبرت ايه ام ستيرن. ويشكل المبنى إضافة مميزة إلى أفق مدينة نيويورك الساحر، ليصبح أعلى مبنى سكني في منطقة وسط المدينة يضم أحدث الفنادق الفاخرة، بعد أن كان مبنى وولوورث العريق، والواقع في المربع السكني ذاته، هو الأعلى.

وعند دخول الفندق الجديد الواقع في باركلاي ستريت، فإن صخب حياة المال والأعمال المعروف عن مانهاتن يتحول إلى لحظات من الهدوء والسكينة. ويضم بهو الفندق المكون من طابقين عناصر فنية تتناغم ونمط الحياة العصرية التي تغمر الشوارع المحيطة بالفندق. وبينما فُرشت الأرض بسجاد مصنوع من الصوف الناعم، تزيّن الأعمال الفنية المعروضة الجدران الخشبية والألواح المزينة بالشباك المعدنية. وتُضفي الديكورات الداخلية التي تحمل اللون البرونزي والأقمشة ذات الألوان الخافتة أجواءً مثالية لتبادل أطراف الحديث، في حين تُفضي السلالم الخشبية المعلقة بالحائط إلى الطابق الثاني للباحثين عن مساحة أوسع.

أما التصاميم الداخلية، فهي من ابتكار شركة يابو بوشلبيرغ التي يقع مقرها في تورونتو وسوهو. وقد حرصت الشركة على الجمع بين العناصر الجمالية والمواد المتنوعة لخلق مساحات عصرية تمنح الضيوف أجواءً ترحيبية.



ويأتي فندق فورسيزونز نيويورك الجديد أيضاً بعلامة فارقة إلى مشهد الطهي في المدينة، تتمثل بافتتاح مطعم CUT by Wolfgang Puck، أول مطاعم الطاهي الشهير وولفغانغ بك في مانهاتن، بعد مطعمه الأول في فورسيزونز بيفرلي هيلز. ويمكن الدخول إلى المطعم سواء من الفندق أو عبر مدخله الخاص من شارع تشرتش.

ويتسع مطعم CUT by Wolfgang Puck إلى 86 شخصاً في صالة المطعم الرئيسية، فضلاً عن 42 شخصاً في الردهة، كما يضم المطعم غرفة خاصة لتناول الطعام تتسع لـ 31 شخصاً. وقد أشرف على ابتكار التصاميم الداخلية المهندس جاك غارسيا، في حين صممت شركة STRATA Architects PLLC الديكورات الداخلية للمطعم.

وفي مدينة يُعرف عنها توفير خيارات واسعة لزوارها من المطاعم الفاخرة، سينعم الضيوف بمساعدة فريق الخدمة الشخصية (كونسيرج) لحجز طاولة في أرقى مطاعم المدينة، كما سيقدمون لهم بعض الخيارات التي تساعدهم في اكتشاف المطاعم.





