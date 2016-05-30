توقعات بانخفاض السياحة السعودية للخارج في الموسم القادم

توقع متخصص في شؤون السفر والسياحة انخفاضاً في عدد السياح السعوديين المتجهين إلى الخارج هذا العام، رغم طول الموسم السياحي الصيفي، وكذلك تدشين شركات الطيران الخليجية محطات دولية مباشرة جديدة لمختلف مدن العالم، مقدراً أن تتجاوز نسبة هذا الانخفاض 25% مقارنة مع الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال رئيس لجنة وكالات السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وليد السبيعي، في تصريح لصحيفة "الرياض": "لا يزال السياح السعوديون يمثلون الرقم الأول والأهم على مستوى الشرق الأوسط والثالث على مستوى آسيا، ولذلك التحضير للموسم السياحي لهذا العام شهد تدفق عدد كبير من مسؤولي تنشيط الهيئات السياحية الخارجية، والمجموعات الفنادق الدولية، وتقديم عروض تنافسية لاستقطاب أكبر شريحة من حصة سوق السعودية كمصدر للسياحة، والتي تملك نسبة إنفاق عالية".

وتوقع السبيعي أن تحظى دبي بحصة كبيرة لناحية استقطاب السعوديين، خاصة للرحلات القصيرة، ثم دخلت على الخط هذا العام مدينة شرم الشيخ المصرية، بسبب عروض الفنادق الأقل على مستوى المنطقة، ومع وجود رحلات طيران مباشرة من المملكة على مدار العام، كما أن الانخفاض في عدد السياح لن يشمل فقط السوق السعودية بل العديد من دول العالم، وقد يكون للظروف الاقتصادية والسياسة العالمية دور في التأثير على السياحة مثل مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى".

وأشار إلى أن ثقافة الإنفاق للسائح السعودي ستتغير بشكل واضح ابتداء من هذا العام، خاصة أن نسبة كبيرة منهم في الأعوام الأخيرة أصبحت تعي بشكل واضح أهمية التخطيط للرحلات السياحية، واختيار أفضل المواقع مع الترشيد في الإنفاق عبر التخطيط المبكر والحصول على عروض تذاكر الطيران والليالي الفندقية بسعر أقل وأفضل، وأيضا اختيار برامج تعطي عروضا شاملة بسعر منافس.