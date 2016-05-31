دبي الأكثر استقطاباً لزوار سوق السفر 2016

استقطبت فعاليات معارض سوق السفر العالمي 2016 عدداً كبيراً من الزوار بلغ مجموعهم 370,651 زائراً منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة ملحوظة بلغت 35% مقارنة مع عام 2015.

واستحوذت دبي على النصيب الأكبر من هذا العدد لزوار معرض سوق السفر العربي، الذي استضافته مؤخراً برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بتسجيل حضور أكثر من 28 ألف زائر هذا العام.

نمو الحضور

ووفق ما ورد في صحيفة "البيان"، فقد شهدت الدورة الثالثة والعشرون من فعاليات المعرض الذي انعقد في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 25 - 28 أبريل الماضي زيادة في الحضور7% مقارنة مع العام الماضي.

إلى جانب ارتفاع عدد أعضاء نادي المشترين أيضاً إلى ما يقرب من 7000 عضو بزيادة 9%، ليمثل هذا المعرض منصة مميزة لعقد الصفقات التجارية والاجتماعات المشتركة على مدى أربعة أيام.

صفقات

وساهمت أحداث وفعاليات سوق السفر خلال العام 2015 بصفقات بلغت قيمتها حوالي 7 مليارات دولار في قطاع السفر والسياحة.

ومن المتوقع أن يسجل العام الجاري المزيد من الصفقات نظراً لارتفاع عدد الزوار والمتخصصين في القطاع.

ويتمثل الحدث الأبرز ضمن محفظة الفعاليات في سوق السفر العالمي في لندن، والذي ستنعقد فعالياته هذا العام لمدة 3 أيام لأول مرة خلال الفترة 7-9 نوفمبر المقبل في اكسيل لندن، ويليه سوق سفر الغولف الدولي في مدينة مايوركا الإسبانية خلال 14-17 نوفمبر.