142 ألف سائح يزورون "عجمان" في الربع الأول بنمو 20%

ارتفع عدد الزوار والسياح لإمارة عجمان في الإمارات بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، بنسبة زيادة بلغت 20%، كما بلغ إجمالي العائدات السياحية خلال الفترة نفسها 108 ملايين درهم، وفقاً للإحصاءات التي نشرتها أمس دائرة التنمية السياحية.

وأفادت التقارير والإحصاءات بأن مجموع الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها خلال الفترة ما بين يناير إلى مارس 2016 بلغ 142404 زائرين وسائحين، وبلغ عدد الليالي الفندقية 313724 ليلة، مما يعكس ارتفاع نسبة الإشغال في الشقق الفندقية في الإمارة إلى 76%، أي بزيادة قدرها 22% مقارنة مع إشغال الفترة نفسها خلال العام السابق 2015 والتي بلغت 62.4%، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وارتفع إجمالي عوائد السياحة بنسبة 20% عن العام الماضي، حيث بلغ خلال الربع الأول من هذا العام 108 ملايين درهم، بينما كان قد بلغ 90 مليون درهم خلال الربع الأول من العام السابق 2015.

ويعتبر الزوار من المقيمين داخل الإمارات المصدر الرئيسي للضيوف والمقيمين في فنادق عجمان، حيث بلغ عدد الزوار من الإمارات والمقيمين 34334 زائراً، يليهم السياح من آسيا وإفريقيا، حيث بلغ عددهم 28228 سائحاً، بينما بلغ عدد إجمالي الليالي الفندقية التي قضوها 60190 ليلة. ووصل عدد السياح الأوروبيين لعجمان خلال الأشهر الثلاثة الأولى لهذا العام 13129 سائحاً، وبلغ عدد الليالي التي قاموا بقضائها 56585 ليلة فندقية.