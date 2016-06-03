اشتراطات جديدة على شركات الطيران لتفادي حوادث الطائرات

قال نائب الرئيس للسلامة والعمليات في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، غيلبرتو لوبيز، إن المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" اعتمدت أحكاماً جديدة، لتلافي فقدان طائرات الركاب، عبر إدخال تعديلات جديدة على الملحق السادس من اتفاقية شيكاغو لتشغيل الطائرات، ستطبق في العام 2021، وستكون إلزامية. وفقاً لما نقلته "البيان".

وأوضح أمس الخميس، على هامش افتتاح اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد في العاصمة الإيرلندية دبلن، أنه بموجب الاشتراطات الجديدة فإن الطائرات ستكون مزودة بأجهزة مستقلة للتتبع، يمكنها أن تنقل بصورة مستقلة معلومات عن موقع الطائرة، مرة كل دقيقة على الأقل. وأن تكون الطائرة مزودة بوسائل تمكنها من استرجاع بيانات "مسجل الطيران"، وإتاحتها في الوقت المناسب، فضلاً عن تمديد فترة تسجيلات الصوت في مقصورة القيادة إلى 25 ساعة، لتغطي جميع مراحل الرحلة.