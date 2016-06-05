سياح الـ "5 نجوم".. أقل سعادة وأكثر شكوى

كشفت دراسة أعدتها شركة "غيت يور غايد" التي تابعت 26 ألف نشاط ورحلة سياحية عالمية على موقعها الشبكي، لتجمع بيانات وآراء من 50 دولة، أن السياح الذين يبحثون عن المنشآت الأرقى من فئة الخمسة نجوم هم الأكثر امتعاضاً من تجاربهم السياحية، وأن سياح "النجوم الخمسة" الأقل سعادة.

ونقلت صحيفة "الخليج" عن التقرير أن كوريا الجنوبية تصدرت قائمة الدول التي أعرب فيها السياح عن سوء تجاربهم السياحية، تلتها المكسيك، في حين أعرب الصينيون والماليزيون عن مشاعر عدم ارتياح طاغية حيال تجاربهم السياحية.

واللافت أن الدراسة صنفت السياح الصينيين ضمن الأكثر "وقاحة". والجدير ذكره هنا أن سويسرا تفصل بين السياح الصينيين وبين مواطنيها في القطارات. إلّا أن دراسة أعدتها "إيه بي سي نيوز" وجدت أن شكاوى السياح الصينيين حول رداءة الخدمات السياحية في دولة مثل أستراليا كانت مبررة، حيث لا تفتح المطاعم لوقت متأخر من الليل.

أمّا السياح الأكثر سعادة في العالم حسب "غيت يور غايد" فكانوا في الغالب من أوروبا، حيث احتلت جمهورية التشيك المرتبة الأولى، تلتها روسيا في المرتبة الثانية، وهو ما قد يبدو مستغرباً لدى البعض.

أمّا الأميركيون فكانوا أقرب إلى الفئة السعيدة، حيث أعرب83% منهم عن مشاعر إيجابية، كما سجلوا النسبة الأدنى من الشكاوى، التي عكست عدم معرفتهم باللغة وتحدثهم بأصوات عالية في أماكن يمنع فيها رفع الصوت. كما سجلت شكوى بحق سائح أميركي كسر إصبع تمثال في إيطاليا.