وداعاً للباباراتزي.. أجواء خاصة بجزيرة فورسيزن المالديف

أعلنت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة، اليوم عن إضافة أول جزيرة خاصة لوجهاتها العالمية في المالديف، في فوافاه با أتول، المدرجة في قائمة اليونسكو لمحميات المحيط الحيوي.

ومن المقرر أن تفتتح جزيرة فورسيزونز الخاصة المالديف في فوافاه با أتول، الممتدة على مساحة هكتارين، في أواخر عام 2016. وتُعد الجزيرة واحة رائعة يمكن حجزها كاملة وبصورة حصرية للاستمتاع بمنزل شاطئي يضم سبع غرف نوم. وتشتمل الجزيرة، وهي الوحيدة بين جزر المالديف المدرجة في قائمة اليونيسكو لمحميات المحيط الحيوي، على مركز للغطس، إلى جانب سبا "أوشينز أوف كونشيسنيس" ويخت فاخر بطول 18.9 متراً. وتتسع الجزيرة إلى 22 ضيفاً يمكنهم الاستمتاع بجميع المرافق بمفردهم.

وتتميز جزيرة فورسيزونز الخاصة المالديف في فوافاه بأجوائها الساحرة والخيالية، إلى جانب مستوى الخدمة الأسطوري والرفاهية المطلقة. وإضافة إلى طائرة فورسيزونز الخاصة والتجارب الاستثنائية المتعددة التي تقدمها المجموعة لضيوفها، تُعد الجزيرة مثالاً آخر على التزام المجموعة بمنح ضيوفها المميزين أفضل الخيارات المتعلقة بوجهات السفر والإقامة، إلى جانب الخدمة الشخصية الفائقة والاهتمام بأدق التفاصيل؛ وهي العوامل التي تشكل ثقافة فورسيزونز. ويأتي الإعلان عن التجربة الاستثنائية الرائعة في جزيرة فوافاه، تزامناً مع قيام فنادق ومنتجعات فورسيزونز حول العالم، بدءاً من جوهانسبيرغ وحتى كاب فيرا والقاهرة، بتقديم عروض جديدة ضمن مجموعة المغامرات والتجارب الاستثنائية التي تقدمها فورسيزونز لضيوفها.

وقال مايك كروفورد، مدير فورسيزونز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "تعيد جزيرة فورسيزونز الخاصة المالديف في فوافاه صياغة مفهوم الإقامة الفاخرة، وهي بمثابة ملاذ استوائي لمن يرغبون في الاستمتاع بتجربة غير مسبوقة من الخصوصية والفخامة إلى جانب مستوى الخدمة الأسطورية الذي تتميز بها فورسيزونز. وتعكس الجزيرة، التي تُعد أحدث إضافة لمجموعة التجارب الاستثنائية، مدى حرص الشركة على توفير تجارب مثالية ورائعة للضيوف، فضلاً عن قدرتنا على تقديم أفكار جديدة لتجربة سفر فاخرة ومبتكرة ومميزة. وتلك واحدة من الطرق العديدة التي نعمل دائماً من خلالها على الارتقاء بعروضنا وتحسين ما نقدمه لمنح ضيوفنا القيمة والتجارب الحصرية التي تلائم متطلباتهم تماماً والتي تبقى دائماً خالدة في ذاكرتهم".

جزيرة خاصة وسط محمية

ومن جانبه، قال أرماندو كراينزلين، نائب المدير الإقليمي والمدير العام لمنتجع فورسيزونز المالديف في لاندا جيرافارو: "تقدم جزيرة فورسيزونز الخاصة المالديف في فوافاه للضيوف تجربة رائعة يمكنهم تصميمها وفقاً لرغباتهم وتطلعاتهم، إذ يمكنهم الاستمتاع فيها بأوقات رائعة مع العائلة والأصدقاء، أو تخصيص الوقت للمرح أو الاسترخاء مع اعتبار الجزيرة ملاذاً هادئاً خاصاً مع وجود السبا. وتُعد الجزيرة أيضاً موقعاً مثالياً وحصرياً لإقامة حفلات واجتماعات الشخصيات المهمة والبارزة، كما تمثل منتجعاً مناسباً للالتقاء والإلهام والتحفيز على العمل".

ويركز العديد من التجارب المتوفرة في الجزيرة الخاصة على استكشاف المنطقة المدرجة في قائمة اليونسكو للمحميات الطبيعية تحت إشراف فريق عمل يقوم بحماية الجزيرة منذ عشر سنوات، وذلك من خلال تنظيم رحلات لمشاهدة أسماك المانتا راي طوال العام أو أنشطة الأطفال المخصصة لتوسيع إدراكهم ومعرفتهم. وقد عملت فورسيزونز على تطوير جزيرة فوافاه بالتنسيق التام مع هيئات المحافظة على البيئة المحلية لضمان تحقيق التوازن بين الثقافة والوجود البشري على الجزيرة من جانب، والمحافظة على الطبيعة من الجانب الآخر، وذلك من خلال الامتثال للمعايير والشروط الأساسية لمنظمة اليونسكو لاستخدام محمية أتول.

ويتألف المنزل من طابقين ويطل مباشرة على الشاطئ، كما يقع بالقرب من الرمال البيضاء الناعمة والمياه الكريستالية النقية التي تحتضن الكثير من الشعاب المرجانية، التي تُعد علامة مميزة لجزر المالديف الساحرة. ويضم المنزل غرفة معيشة مفتوحة في الهواء الطلق وغرفة طعام ومطبخاً وحوض سباحة وصالة ألعاب رياضية ومكتبة وردهة علوية للجلوس، فضلاً عن سبع غرف نوم تقع في أماكن متفرقة سواء على الشاطئ أو البحيرة أو داخل أجنحة الميزانين ذات الإطلالات البانورامية الرائعة.

كما أن تجربة تناول الطعام في جزيرة فورسيزونز الخاصة المالديف مصممة بشكل يلائم ذوق الضيوف وحالتهم المزاجية، حيث يمكنهم تناول وجباتهم على حوض السباحة أو في غرفة الطعام داخل المنزل المطل على الشاطئ أو خلال نزهتهم على الرمال مباشرة أمام المياه. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع على متن اليخت الخاص "فوافاه سَّمر" الذي يبلغ طوله 18.9 متراً واستكشاف الطبيعة المذهلة للمنطقة البكر المدرجة في قائمة اليونسكو للمحميات الطبيعية، فضلاً عن القيام بالعديد من الأنشطة الرائعة مثل الغطس برفقة أسماك القرش الحوتية، والمانتا راي الموجودة طوال شهور العام، والسباحة مع السلاحف، أو صيد الأسماك لتناولها على العشاء، فضلاً عن زيارة الجزر المحلية وركوب الأمواج والإبحار خلال وقت الغروب المذهل في با أتول، حيث توفر جزيرة فورسيزونز الخاصة المالديف في فوافاه فرصاً لا حصر لها للاستمتاع والمرح.

علاجات مائية ومصحات طبيعية

ويقدم سبا "أوشينز أوف كونشيسنيس" أفضل العلاجات المائية وغيرها من الأنشطة الاسترخائية مثل اليوغا والتأمل والبراناياما، إلى جانب جلسات العناية بالجمال باستخدام أحدث الأساليب؛ فضلاً عن إمكانية الاتصال وتحديد موعد مع خبير تصفيف الشعر روسانو فيريتي.

وتُعد جزيرة فوافاه الساحرة مكاناً مثالياً لإقامة الحفلات الخاصة، لا سيما مع عدم وجود جيران أو أي من مصوري الباباراتزي. وثمة العديد من الخيارات المطروحة لإقامة أعياد الميلاد أو الحفلات الخاصة أو الحفلات الموسيقية أو الحفلات الشاطئية.

ويمكن الوصول إلى الجزيرة عبر طائرة مائية خلال 40 دقيقة من مطار ماليه الدولي، أو عبر قارب سريع خلال رحلة تستغرق 20 دقيقة من منتجع فورسيزونز المالديف في لاندا جيرافارو. وتُعد جزيرة فورسيزونز الخاصة المالديف في فوافاه الإضافة الرابعة للوجهات التابعة للمجموعة في جزر المالديف، والتي تشمل منتجع فورسيزونز المالديف في لاندا جيرافارو، ومنتجع فورسيزونز المالديف في كودا هورا، وفورسيزونز مالديف إكسبلورر.

ومن شأن جزيرة فورسيزونز الخاصة المالديف في فوافاه وضع معايير جديدة لتجارب السفر إلى الجزر الخاصة، بفضل جمال طبيعتها وسحرها الأخاذ والخصوصية الفائقة والخدمة المتميزة التي توفرها فورسيزونز لضيوفها، وهي عوامل تشكل التجربة الاستثنائية عن جدارة.