سويسرا تشكو تراجع سياحة الأجانب خلال الشتاء

تراجع عدد الأجانب الذين قصدوا سويسرا في موسم السياحة الشتوية المتأثر أصلا بنقص في الثلوج، وفق أرقام المكتب الفدرالي للإحصاءات.

وخلال موسم السياحة الشتوية الممتد من نوفمبر إلى إبريل، سجلت الفنادق السويسرية 15.4 مليون ليلة حجز، أي مع تراجع نسبته 1.8% بالمقارنة مع الموسم الماضي، بحسب بيان المكتب الفدرالي للإحصاءات، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتراجع إقبال السياح الأجانب على محطات التزلج في سويسرا بنسبة 3.8 %، غير أن عدد السويسريين الذين قصدوا المنتجعات الشتوية ارتفع بنسبة 0.5 %.

وانخفض عدد الألمان، وهم السياح الأكثر توافدا إلى سويسرا، بنسبة 9.8 %، شأنهم في ذلك شأن الفرنسيين (تراجع بنسبة 3.8 %) والهولنديين (تراجع بنسبة 12.3 %).

وسجل أكبر انخفاض في أوساط الروس الذين يقصدون عادة المنتجعات الراقية في منطقة الألب خلال الشتاء، وبلغت نسبته 21.5 %.

أما عدد السياح الآسيويين، فقد ارتفع من جهته بمعدل 2.1 % بدفع خصوصا من الهنود. غير أن عدد الصينيين الذي يقصدون سويسرا للتبضع أيضا وشراء الساعات خصوصا قد انخفض بنسبة 6.8 %.

ويتأثر قطاع السياحة في سويسرا بقيمة الفرنك السويسري التي ارتفعت العام الماضي.