زيادة رحلات الخطوط السعودية 5% في رمضان

بدأت الخطوط الجوية السعودية الخطة التشغيلية لشهر رمضان وموسم الصيف، والتي تتزامن مع ذروة موسم العمرة، وفقاً لصحيفة "الجزيرة".

وكانت رحلات الخطوط السعودية قد انتظمت وفق جدول الخطة التشغيلية المُعد لموسم شهر رمضان ـــ ذروة موسم العمرة ـــ لهذا العام (1437هـ ـــ 2016م)، والتي تضمنت زيادة في أعداد الرحلات والسعة المقعدية على القطاع الداخلي، وتسخير الجهود والطاقات لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال هذه الفترة.

وقد تم اعتماد جدول الرحلات للقطاع الداخلي في شهر رمضان المبارك بين المحطات الرئيسية وبقية المحطات في كافة أنحاء المملكة، ليوفر المزيد من الرحلات والسعة المقعدية لتلبية احتياجات الضيوف ومواجهة الطلب المتزايد خلال هذه الفترة، حيث تمت زيادة عدد الرحلات الداخلية بنسبة 5% عن جدول الرحلات المعتمد منذ بداية العام الجاري 2016، ليصل إجمالي عدد الرحلات في الأسبوع الواحد إلى 2552 رحلة، فيما تمت زيادة السعة المقعدية لإجمالي عدد الرحلات إلى 377648 مقعداً في الأسبوع الواحد وبنسبة زيادة تبلغ 7,93%.