المخاوف الأمنية تبطئ حركة السفر في مطار فرانكفورت

أعلنت "فرابورت" الألمانية لتشغيل المطارات، اليوم الجمعة، تراجع حركة نقل الركاب عبر مركز عملياتها الرئيسي في فرانكفورت بـ5.5% في مايو، بسبب ما قالت إنها المخاوف الأمنية بين المسافرين وانخفاض الحجوزات إلى الوجهات في تركيا وشمال إفريقيا.

وقالت "فرابورت" في بيان إثر إصدار إحصاءاتها لشهر مايو: "استمرار توجس السياح من السفر إلى تركيا ومنطقة الساحل المتوسطي لشمال إفريقيا له أثره الخاص".

وأضافت أن حركة السياحة القادمة من آسيا ولاسيما من اليابان، تراجعت تراجعاً كبيراً بعد الهجمات الأخيرة في أوروبا.

وكان مسلحون قد شنوا هجوماً في باريس في نوفمبر، حيث قتلوا 130 شخصا، بينما أدت تفجيرات في بروكسل في مارس إلى مقتل 32 شخصا.