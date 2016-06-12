إضراب للطيارين يشل مطارات السويد ويلغي 380 رحلة

وجد نحو 20 ألف مسافر أنفسهم عالقين أمس السبت، في اليوم الثاني من إضراب للطيارين السويديين العاملين في شركة "ساس" الجوية الاسكندنافية أدى إلى إلغاء 159 رحلة و220 أخرى مقررة اليوم الأحد، وفق ما أعلنت الشركة.

وسيتأثر 26 ألف مسافر بإلغاء الرحلات المقررة الأحد.

وقالت المتحدثة باسم "ساس" كارين نيمان في بيان "فعلنا كل ما كان في وسعنا من أجل منع الإضراب، لكن للأسف لم نتوصل إلى اتفاق" مع المضربين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأضافت "أولويتنا حاليا هي الاهتمام بزبائننا، ونحن نعمل ما يمكننا من أجل مساعدة الركاب المتأثرين" بالإضراب.

وأشارت إلى أن الرحلات التي يقودها طيارون دنماركيون ونروجيون ستتواصل كالمعتاد.

وبعد أشهر من التفاوض رفضت نقابة الطيارين السويديين اقتراح الوسطاء برفع الراتب بنسبة 2,2 بالمئة، في حين كان الطيارون يطالبون بزيادة بنسبة 3,5 بالمئة.

وأشارت الادارة إلى أن استجابة مجمل مطالب الطيارين التي تشمل عقود عمل توفر مزيداً من الأمن، ستؤدي إلى زيادة بنسبة 10% في التكلفة.

ويأتي الإضراب في موسم الذروة بالنسبة إلى شركة الطيران، وقد أثر خصوصا على الرحلات المستأجرة.

وبدأ الطيارون السويديون احتجاجهم الجمعة الساعة 16,00 ت غ. ولم يتم اعلان أي موعد لمفاوضات جديدة.