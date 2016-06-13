"تجوَّل" تطلق خدمة حجوزات الفنادق لتعزيز تجربة السفر

أعلنت "تجوَّل"، المنصة الإلكترونية لحجوزات تذاكر الطيران والفنادق والرحلات، عن تفعيل خدمة حجز الفنادق بهدف تعزيز تجربة السفر ومنح المسافرين خدمة إلكترونية متكاملة، وذلك عقب خمسة أشهر من إطلاق المنصة في دبي.

وأطلقت "تجوَّل" عملياتها في يناير 2016، بدعم من مجموعة الطيار للسفر، إحدى كبرى المجموعات السعودية في قطاع السفر والسياحة بالمنطقة، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة بالسوق المالية السعودية "تداول".

وتمكنت "تجوَّل" من تحقيق معدل تشغيل سنوي بلغ 60 مليون دولار أميركي بحلول مايو، ما يتجاوز نسبة المبيعات المتوقعة بنحو 30% خلال الأشهر الخمسة الأولى من إطلاقها.

وإلى جانب خدمة حجوزات السفر، بات محرك "تجوَّل" لحجوزات الفنادق يتيح للعملاء إمكانية السفر إلى نحو 15000 وجهة حول العالم، والاختيار بين أكثر من 160000 فندق، تتنوع فئاتها بين المتوسطة والخمس نجوم، إلى جانب المنشآت والمنتجعات الفاخرة.

وقال محمد شبيب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "تجوَّل": "شهدت أعمالنا نمواً استثنائياً لأعمالنا منذ إطلاقها في يناير 2016، وذلك فقط من خدمات حجوزات الرحلات التي نقدمها. كما أن العملاء يفضلون خاصية اللغة المزدوجة في تصميم واجهة الموقع، والتصفح السهل، فضلاً عن فريق العمل الملتزم الذي لا يدخر جهداً في سبيل سعادة العملاء. وقد كان من البديهي أن نضيف حجوزات الفندق إلى محفظة خدماتنا، وهي خطوة تتماشى بشكلٍ مثاليٍ مع رؤيتنا الشاملة بأن نصبح منصة السفر المفضلة عبر الإنترنت، مع الحفاظ على معايير الجودة العالية الي نقدمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ومع توفر دعم خدمة العملاء على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية، فإن خدمة "تجوَّل" لحجوزات الفنادق ستمنح العملاء أيضاً المزيد من المرونة، مع خاصية "ادفع الآن أو لاحقاً"، وخيار إلغاء الحجز مجاناً على معظم خيارات الغرف. وعند وضع خطط السفر، سيستطيع المستخدمون الاستفادة أيضاً من خاصية التقييمات وآراء العملاء، ما يشكل إضافة حقيقية إلى خدمات السفر الفريدة التي تقدمها منصة "تجوَّل".

وكشركة ناشئة تأسست في المنطقة وتمكنت من ترسيخ مكانتها بها، ستقدم "تجوَّل" أيضاً عروضاً تنافسية على حجوزات الفنادق المحلية والإقليمية لتلبية احتياجات العملاء الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بالعطلة في أماكن قريبة منهم، لاسيما مع ازدياد الطلب على قضاء العطلات داخل المنطقة.