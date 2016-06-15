طيران الإمارات تشغل "إيرباص A380" إلى موسكو

تعتزم طيران الإمارات استخدام طائرة إيرباص A380 على إحدى رحلتيها اليوميتين بين دبي وموسكو اعتباراً من الأول من ديسمبر لتلبية الحركة المتنامية على الخط، حيث نقلت طيران الإمارات منذ إطلاق رحلاتها بين دبي وموسكو في عام 2003 نحو 3.5 مليون مسافر.

وتنامى الطلب على مدى الــ12 شهراً الماضية، حيث زاد عدد المسافرين على هذا الخط بنحو 400 ألف مسافر. وشجع هذا المستوى المتزايد من دعم وطلب المسافرين طيران الإمارات على تشغيل طائرتها العملاقة الإيرباص A380 على إحدى رحلتيها اليوميتين إلى العاصمة الروسية، لترسخ بذلك مستوى جديداً من جودة المنتجات في السوق.

واعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، ستعمل الرحلة بطائرة A380 لتوفر 516 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال بالطابق العلوي، و426 مقعداً مريحاً في السياحية، ما سيرفع عدد المقاعد المتاحة على رحلات طيران الإمارات بين دبي وموسكو بنسبة 23%.

ويساهم استخدام A380 في دعم نمو السياحة والتجارة في روسيا، من خلال استيعاب أعداد أكبر من المسافرين من الشرق الأقصى وإفريقيا والشرق الأوسط إلى روسيا، وتعزيز حركة الصادرات عبر الإمارات للشحن الجوي إلى مختلف بلدان العالم التي تغطيها شبكة طيران الإمارات.