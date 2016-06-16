"روڤ آت ذي بارك" ينضم لسلسة فنادق "روڤ" العصرية بدبي

تستمر "فنادق روڤ"، العلامة التجارية العصرية والتي يجري تطويرها كمشروع مشترك بين شركة التطوير العقاري العالمية "إعمار العقارية" و"مِراس"، الشركة القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها، في توسعة محفظة مشاريعها المميزة مع الإعلان عن فندق "روڤ آت ذي بارك" بموقعه الحيوي المجاور لـ"دبي باركس آند ريزورتس"، وجهة المنتزهات الترفيهية الأكبر في المنطقة والتي يجري تطويرها حالياً في جبل علي.

وترسي "فنادق روڤ" معايير جديدة على مستوى قطاع الضيافة في دبي محتفيةً بالهوية الثقافية الفريدة للمدينة، وتقدم أرقى الخدمات التي تضمن في الوقت ذاته قيمةً استثنائية للضيوف ولا سيما جيل الشباب، ومحبي الترحال من كل الأعمار ومن كافة أنحاء العالم.

فنادق تدعم رؤية أكسبو 2020

وتخطط "فنادق روڤ" لتشغيل 10 فنادق تضم أكثر من 2660 غرفة دعماً للاستعدادات المستمرة لاستضافة معرض "إكسبو" الدولي 2020 في دبي. خصوصاً بعد نجاح تجربة "روڤ وسط مدينة دبي"، أول فنادق العلامة التجارية.

ويمتاز فندق "روڤ آت ذي بارك" الجديد المؤلف من 458 غرفة بموقعه الاستراتيجي المحاذي لشارع الشيخ زايد وعلى مقربة من "نخلة جبل علي" بين مطاري دبي وأبوظبي الدوليين. ويمثل الفندق إضافة مميزة إلى منتجع "دبي باركس آند ريزورتس" الذي يضم ثلاثة منتزهات ترفيهية وحديقة ألعاب مائية.

وسيكون "دبي باركس آند ريزورتس" أكبر منتجع ترفيهي متكامل في المنطقة، عند افتتاحه في أكتوبر من العام الحالي، ويضم ثلاثة منتزهات ترفيهية: "موشنجيت دبى" المستوحى من شخصيات هوليود الشهيرة من إنتاج شركات "دريم وركس أنيميشن" و"سوني بيكتشرز ستوديوز" و"ليونزجيت"، ومتنزه "ليجولاند دبي" الأول من نوعه في المنطقة، إضافة لحديقة الألعاب المائية "ليجولاند ووتر بارك" الأولى في المنطقة والموجهة للعائلات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً؛ ومتنزه "بوليوود باركس دبي"، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها المستمدة من وحي أفلام وإنتاجات بوليوود المشوقة. وهنالك أيضاً فندق "لابيتا" العائلى المصمم على الطراز البولينيزي؛ ومجمّع "ريفرلاند دبي" الذي يضم العديد من المطاعم ومتاجر التجزئة.

وقال كريس نيومان، مدير العمليات في "مجموعة إعمار للضيافة": "يمثل فندق ’روڤ آت ذي بارك‘ بموقعه الحيوي على مقربة من ’دبي باركس آند ريزورتس‘ تجسيداً لروح التعاون البنّاء بين كافة المعنيين لتحقيق خطة دبي 2021 ورؤية دبي السياحية 2020 انطلاقاً من الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

طابع عصري وحيوي

وأضاف نيومان: "تمتاز العلامة التجارية ’فنادق روڤ‘ بطابعها العصري المفعم بروح الشباب وتشكل رافداً حيوياً لمسيرة النمو الطموحة التي يشهدها قطاع الضيافة في المدينة. وتتكامل في الفندق الجديد مفاهيم الابتكار والأناقة والثقافة، ويقدم قيمة كبيرة للضيوف من كافة أنحاء العالم ولا سيما الزوار القادمين إلى المدينة بغرض الترفيه والتمتع بالمرافق الاستثنائية التي يقدمها مشروع ’دبي باركس آند ريزورتس‘. ونحن حريصون على الاستفادة من هذه الفرصة المميزة التي تتيح لنا التواجد على مقربة من ’دبي باركس آند ريزورتس‘ الذي سيكون حافزاً قوياً لنمو قطاعي السياحة والترفيه في الإمارة".

وتعني كلمة "روڤ" باللغة العربية "الترحال"، وهي تجسد روح الابتكار التي تميز القرن الحادي والعشرين بكل ما ينطوي عليه من تطور وعمق تاريخي، مما يضمن لزوار فنادق العلامة التجارية تجربة لا مثيل لها للمسافرين العالميين. وتتجلى في الفندق الجديد كافة قيم العلامة التجارية التي تؤكد موقعها الفريد ضمن قطاع الضيافة في دبي.

ويمتاز الفندق بتصميمه الذي تتناغم فيه اللمسات العصرية مع فنون الأرابيسك الساحرة، ويستعرض أعمالاً مميزة لأبرز الفنانين المحليين في المساحات العامة. ويتيح الفندق للضيوف فرصة الاستفادة من أحدث الحلول التقنية، وسيحتضن ردهة فسيحة علاوةً على الغرف الأنيقة بمساحات تبدأ من 26 متراً مربعاً تضم أجهزة التلفزيون 42 بوصة مع الخيارات الترفيهية والأسرّة الوثيرة إضافة إلى الحمامات العصرية.

وجهة مثالية للعائلات

وسيكون نحو 30 بالمئة من الغرف متصلة مما يجعل من الفندق وجهة مثالية للعائلات، وسيقدم تشكيلة متنوعة من خيارات الأطعمة المنتجة محلياً يمكن التمتع بها في وجهات متنوعة تشمل مطعماً يستقبل الضيوف على مدار اليوم. بالإضافة إلى ، ستقدم "فنادق روڤ" تطبيقاً خاصاً بالهواتف الذكية ومنصات لتسجيل الوصول لخفض زمن الانتظار، علاوةً على إمكانية تسجيل المغادرة في أوقات متأخرة.

ونجحت "مجموعة إعمار للضيافة" بتعزيز مكانتها الرائدة في القطاع عبر إطلاق علامة "فنادق روڤ" الجديدة، والتي تستكمل باقة تجارب الضيافة العصرية الأخرى التي تتيحها المجموعة من خلال علامتيها الشهيرتين "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات"، إضافةً إلى مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية وقسم متخصص بالمطاعم العصرية الراقية.

