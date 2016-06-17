إيران للطيران تعود لأوروبا وطائرات لها بالقائمة السوداء

قالت المفوضية الأوروبية إن بوسع الناقلة الوطنية الإيرانية التي اتفقت للتو مع بوينغ على شراء طائرات جديدة، استئناف تسيير الرحلات في الاتحاد الأوروبي.



وتلوح إيران بجزرة عقود كبيرة لمصنعي الطائرات الغربيين، بعد رفع العقوبات التي ظلت ترزح تحتها لعقود.



وقالت المفوضية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إن شركة إيران للطيران تستطيع استئناف الرحلات، لكن بعض طائراتها ستظل في القائمة السوداء المتعلقة بالسلامة.



وقالت فيوليتا بولك مفوضة النقل بالاتحاد الأوروبي، أمس الخميس: "يسرني أن أعلن أنه أصبح بوسعنا أيضا السماح لمعظم طائرات إيران للطيران بالعودة إلى الأجواء الأوروبية". وقالت المفوضية إن القرار جاء عقب زيارة إلى إيران في أبريل.



وقالت المفوضية إنه سيسمح لإيران للطيران باستخدام كل طائراتها عدا بوينغ 747-200 وبوينغ 858 اس.بي وفوكر 100. ووفقا لتقديرات إيرانية وغربية تحتاج إيران إلى 400 طائرة لتجديد أسطولها والاستعداد للنمو المتوقع.



وقالت طهران يوم الثلاثاء إنها توصلت إلى اتفاق مع بوينغ، لتزويدها بالطائرات وهو ما يعيد فتح سماء إيران أمام طائرات أميركية جديدة للمرة الأولى في عقود. وفي يناير اتفقت الناقلة الإيرانية على شراء 118 طائرة قيمتها 27 مليار دولار، من إيرباص، وتجري الشركة محادثات لشراء مزيد من الطائرات من الصانع الأوروبي.