"فورسيزنز" تفتتح فندقها بكيوتو وسط حديقة عمرها 800 عام

يستعد فندق فورسيزونز كيوتو للافتتاح في خريف 2016، والذي تم تشييده وسط حديقة تقليدية أنشئت قبل 800 عام في العاصمة الإمبراطورية التاريخية لليابان.

ويحتل الفندق الجديد كلياً موقعاً فريداً عند سفح جبل هيجاشياما في المنطقة التي تحفل بالمباني التراثية، ويحيط به العديد من المعالم التاريخية، بالإضافة إلى قربه من مناطق صناعة التكنولوجيا في كيوتو ومعاهد ومراكز الفنون الإبداعية والمؤسسات التعليمية الرائدة. وتشتهر المدينة بفصولها الأربعة المتميزة وجمالها الطبيعي الآسر الذي يتألق على مدار السنة، ما يجعلها وجهة جاذبة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وقال أليكس بورتيوس، المدير العام لفندق فورسيزونز كيوتو، والذي يعود إلى اليابان لافتتاح ثاني وجهات المجموعة في اليابان بعد فندق فورسيزونز طوكيو الشهير في مارونوشي: "على الرغم من أن كيوتو واحدة من المدن الأكثر جاذبية في العالم، إلا أن أسرارها قد لا تكون واضحة للعيان، ولذلك فإن مهمتنا في فورسيزونز تتمثل في مساعدة ضيوفنا في اكتشاف عجائبها واختبار الطيف الواسع من الخيارات والتجارب التي تقدمها هذه المدينة الآسرة".

ويتميز الفندق الذي يغمره الضوء الطبيعي بإطلالات خلابة على جميع الاتجاهات، بما في ذلك معبد كيوميزو وبركته وحدائقه الخاصة التي تمتد على مساحة 5 فدادين (هكتارين) والأحياء المحلية. وتمتاز ديكورات غرف وأجنحة الفندق ووحداته السكنية بطابعٍ أنيقٍ يجمع ما بين النمط التقليدي العريق والطابع المعاصر الفريد، وأشرفت على تصميمه شركة هيرش بيدنر أسوشيتس. ويقدم الفندق أربع خيارات أنيقة لتناول الطعام، وتشمل مطعماً متخصصاً في تقديم أشهى أطباق السوشي، ومطعماً عصرياً، وردهة، بالإضافة إلى بيت شاي فريد وسط الحديقة. كما يضم سبا حالم يقع بجوار حوض السباحة الداخلي بمياههه المتلألئة.

وسيمثل الفندق العنوان المفضل في المدينة لإقامة حفلات الزفات المترفة والمناسبات الاجتماعية ومناسبات الأعمال رفيعة المستوى، حيث سيتضمن مساحات مرنة لإقامة الفعاليات ومنطقة مخصصة لإتمام مراسم الزفاف وعقد القران.

ويسهل الوصول إلى فندق فورسيزونز كيوتو عبر مطاري أوساكا في كل من كانساي وإيتامي، وعلى بعد ساعتين وثلث الساعة من طوكيو على متن القطار السريع. ويقع الفندق على بعد 7 دقائق من محطة كيوتو في منطقة هيجاشياما التاريخية، على مقربة من وسط المدينة.

