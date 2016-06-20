"السعودية الخليجية" تبدأ رحلاتها الداخلية مطلع سبتمبر

كشفت مصادر مطلعة، أن الشركة السعودية الخليجية للطيران حددت مطلع سبتمبر من العام الجاري موعدا لانطلاق رحلاتها الداخلية في السعودية، فيما تعتزم بدء رحلاتها الدولية إلى دبي في نهاية العام.

وأضافت المصادر لصحيفة "الاقتصادية"، أن الشركة تستعد يوم الأربعاء المقبل، استلام رخصة المشغل الجوي بحضور سليمان الحمدان وزير النقل، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك نحو أربع طائرات.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عزمها تسليم الشركة السعودية الخليجية للطيران رخصة ناقل جوي وطني معتمد خلال الفترة القليلة المقبلة، لتبدأ في تسيير رحلاتها الداخلية انطلاقا من مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وأضافت الهيئة، أن منح السعودية الخليجية الرخصة جاء بعد أن استكملت الشركة جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على رخصة ناقل جوي ( AOC)، وفق ما تقتضيه أنظمة الطيران المدني في المملكة والمنظمة العالمية للطيران المدني.

وأشارت إلى أن الهيئة ستمنح الرخصة للشركة، بعدما اجتازت جميع المتطلبات والشروط للحصول عليها، وذلك في حفل رسمي سيعد لهذا الحدث يوم 22 يونيو 2016م، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضحت، أن الهيئة عملت إلى جانب الشركة لاستيفاء الشروط والمتطلبات لمنحها الرخصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بسلامة المسافرين والتأكد من جاهزية أسطول الشركة وخبرات قائدي طائراتها وإمكاناتهم، ومدى ملاءة الشركة لضمان استمراريتها في العمل كناقل جوي وطني معتمد.

وأضافت، أن من ضمن المتطلبات والاشتراطات وجود مركز عمليات جوي للشركة وأطقم ملاحين مدربين وعلى كفاءة عالية وتوافر خطط مستقبلية للشركة وتوافر نظام حجز متطور ونظام جداول الملاحين وكتيبات التشغيل للطائرات واجتياز الاختبارات الميدانية التي تجريها الهيئة، للتأكد من احترافية أطقم الملاحين في التعامل مع الحالات الطارئة والإنسانية.

ولفتت إلى أن الهيئة قدمت عديدا من المزايا لدخول شركات طيران مؤهلة واستقطابها لسوق الطيران، وفي الوقت نفسه وضعت الاشتراطات والمتطلبات التي تضمن استمراريتها وتحافظ على سلامة الركاب.