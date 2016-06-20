"6 فلاغز" و96 مليار ريال أنفقها سياح سعوديون في الخارج

تفاؤل كبير مع استمرار زيارة ولي ولي العهد السعودي للولايات المتحدة الأميركية وعقد الصفقات الناجحة ضمن رؤية المملكة 2030، والتي كان آخرها اتفاق دخول عملاق الترفيه في العالم سيكس فلاغز إلى السعودية.

وتهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى إطلاق البرنامج الوطني "داعم" للترفيه والرياضة، وتأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وعقد شراكات عالمية في قطاع الترفيه.

وبحسب نص رؤية 2030 "سنشجع المستثمرين من الداخل والخارج، ونعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، ونخصص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومسارح وغيرها".

وقدَّر مركز ماس التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حجم إنفاق سكان السعودية في الخارج، بنحو 96.2 مليار ريال خلال عام 2015، بزيادة 26.9 مليار ريال عن عام 2014، البالغ 69.3 مليار ريال.

ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية الموقعة مع شركة سيكس فلاغز في جذب السياح السعوديين للداخل، واستقطاب حصة من نفقاتهم على رحلات السياحة الخارجية.

وتعد SIX FLAGS أكبر مجموعة منتزهات ترفيهية في العالم حيث تشغل 18 منتزها ترفيهيا ومدينة ألعاب في أميركا الشمالية، وبلغ عدد زوارها 29 مليوناً خلال العام الماضي.

وبحسب رؤية 2030، فإنه من المستهدف زيادة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9%، إلى 16%.

وبلغ حجم إنفاق السياح على الرحلات المحلية داخل السعودية نحو 47.4 مليار ريال خلال العام الماضي، فيما بلغت رحلات المغادرة من السعودية إلى الخارج نحو 21.5 مليون رحلة.

ويستهدف صندوق التنمية البشرية توفير أكثر من 400 ألف وظيفة في قطاع السياحة بالمملكة خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وتوقع تقرير سابق لمركز ماس زيادة عدد الرحلات السياحية في عام 2020 إلى 56.1 مليون رحلة، وبلوغ قيمة الإنفاق على السياحة ما يقارب 100 مليار ريال.

كما توقع مركز ماس أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من قطاع السياحة في عام 2020 إلى 118.8 مليار ريال.

ويبلغ حجم مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي نحو 80.1 مليار ريال عام 2015 بنسبة 2.9%، فيما تعادل مساهمة قطاع السياحة 5%، من القطاع غير النفطي.