خطة ترفع طاقة مطار دبي لـ118 مليون مسافر بـ2023

أقرت مؤسسة مطارات دبي الخطة الرئيسة لمطار دبي الدولي «DXB Plus» والتي سترفع طاقة المطار إلى 118 مليون مسافر بحلول العام 2023.

وأكدت المؤسسة أن الخطة الجديدة للمطار سيتم تنفيذها من خلال تبني تحسينات وابتكارات متنوعة وعمليات تشغيلية تتيح تحقيق توقعات النمو وتمهد بمرونة للتوسع والانتقال إلى المرحلة الثانية من مطار دبي ورلد سنترال، بحسب صحيفة البيان.

وقالت المؤسسة إن الرؤية الطموحة والقدرة العالية على الابتكار، اللتين شكلتا مصدر إلهام لتطوير واحدة من أروع مدن العالم، هما حالياً قيد التطبيق وبالطاقة الكاملة لدعم التطور المتواصل لقطاع الطيران الحيوي والمتنامي في الإمارة.

وتعكف دبي التي تشتهر بتطلعها الدائم نحو المستقبل على تحدي الأفكار المسبقة وإرساء معايير جديدة في مجالات الربط بين أنحاء العالم والكفاءة وخدمة العملاء.