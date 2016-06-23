فلاي دبي تبدأ تسيير رحلاتها اليومية لبراغ في 1 يوليو

أعلنت فلاي دبي عن زيادة رحلاتها إلى براغ لتصبح يومية، وذلك ابتداءً من 01 يوليو 2016، بعد أن كانت تُسير رحلات إلى العاصمة التشيكية بواقع 4 رحلات أسبوعياً، وبذلك يرتفع عدد رحلاتها إلى 49 رحلة أسبوعياً إلى 11 نقطة في شرق ووسط أوروبا.

وفي هذا السياق، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: "براغ وجهة جذابة لمسافرينا من مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع كذلك إلى توفير المزيد من الخيارات والفرص للسفر إلى دبي وأبعد لمسافرينا من أوروبا، حيث يتيح لهم مقرنا في دبي الاستفادة من اتفاقاتنا مع شركات طيران أخرى للوصول إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم".

وبدأت فلاي دبي رحلاتها إلى براغ في 2014، وتضم شبكتها بلغراد وبراتيسلافا وبوخارست وسكوبييه وسراييفو وصوفيا وزغرب في شرق ووسط أوروبا، وتعد براغ المشهورة بكاتدرائياتها وحدائقها وطرازها المعماري والثقافي واحدة من أكثر الوجهات جذباً في وسط أوروبا، حيث يستمتع السياح بطراز باروك للعمارة في البلدة القديمة، والمشاهد الجميلة من على جسر تشارلز، واكتشاف أكبر مجمع حصين في العالم في حصن براغ، وتتبع مرور الوقت من خلال ساعة براغ الفلكية.

وفي ذات السياق، قال جيهون أفندي، نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية (الإمارات، أوروبا، الشرق الأوسط، رابطة الدول المستقلة): "مع زيادة معدل الرحلات يمكننا تقديم المزيد من الراحة والخيارات والقيمة مقابل المال لمسافرينا، وتستمر فلاي دبي في الابتكار مع إطلاق الاتصال اللاسلكي (واي فاي) والبث التلفزيوني الحي على متن رحلاتها".

وتقدم فلاي دبي العديد من الخدمات على متن رحلاتها، ومنها النظام الترفيهي المتطور والحاصل على جوائز، والمقاعد المريحة والوجبات الساخنة، ويمكن لمسافري درجة رجال الأعمال الاسترخاء في مقعد وثير والتلذذ بوجبة مستوحاة من المطابخ العالمية والحصول على وزن أمتعة سخي ومسار سريع عبر بوابات الهجرة والأمن، كما يمكنهم استخدام صالات رجال الأعمال في أنحاء الشبكة والاستفادة من خدمات فريق خدمة العملاء على مدار الساعة، وتعمل فلاي دبي من المبنى 2 في مطار دبي الدولي، والذي يقدم للمسافرين وسيلة سهلة وذات كفاءه للسفر من دبي.

وأطلقت فلاي دبي مؤخراً خدمتي الإنترنت اللاسلكي والبث التلفزيوني الحي على متن رحلات مختارة، ويتم الآن تزويد طائرات أسطولها بهاتين الخدمتين تباعاً.