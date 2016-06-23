"أبوظبي للسياحة" و"فورسيزنز" يقدمان برامج ترفيهية للصيف

سرعان ما أصبح فندق فورسيزونز أبوظبي في جزيرة الماريه، بعد أقل من شهر على افتتاحه، عنواناً للفخامة والأناقة في العاصمة الإماراتية. ومع اقتراب حلول فصل الصيف، يقدم الفندق لضيوفه مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة التي لا تفوّت، إضافة إلى باقة عرض فصل الصيف التي صممها الفندق بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وكل ذلك بهدف تقديم تجارب لا تنسى للضيوف خلال موسم الإجازات.

ويتميز الفندق الجديد بموقعه الرائع على الواجهة المائية، ويبعد 30 دقيقة فقط عن مطار أبوظبي الدولي، كما يعدّ أفضلية لضيوفه من العائلات القادمين من خارج الدولة، حيث يقع في قلب جزيرة الماريه النابضة بالحياة التي تضم وجهات راقية للتسوق وتناول الطعام، فضلاً عن مركز التسوق "الغاليريا"، الذي يمكن الوصول إليه بسهوله عبر ممرات مغلقة ومكيفة تضم عدداً من متاجر التجزئة، وتمنح الضيوف إمكانية التنقل بكل راحة ضمن أجواء باردة مهما بلغت حرارة الصيف. كما يستطيع الضيوف الاستفادة من خدمة موظفي المساعدة الشخصية (كونسيرج) واختبار تجارب تسوق عالمية خلال إقامتهم، ما يُضفي المزيد من الأجواء المميزة خلال فترة إقامتهم.

أما الضيوف الصغار فتنتظرهم مجموعة من الأنشطة والمفاجآت في برنامج "كيدز فور اول سيزونز". كما يمكنهم تجهيز قبعة الطاهي الخاصة بهي والمشاركة في فعالية دروس تعليم الطهي للصغار "كيدز كيتشن"، التي تعد الأبرز خلال موسم الصيف، وذلك في مطعم كرست العصري ذو التصميم المستوحى من السوق. وخلال هذه الفعالية، يستطيع الصغار تحضير الخبز الطازج والمخبوزات والبيتزا وتقديمها لعائلاتهم، وكل ذلك ضمن أجواء من المرح والاسترخاء وبإطلالة خلابة على الواجهة المائية.

وفي حين يقدم برنامج "كيدز فور اول سيزونز" خدمات مجالسة الأطفال، يستمتع الآباء بفرصة الاسترخاء في داليا سبا، الذي يغمره ضوء النهار الطبيعي ويتميز بأجواء الهدوء والفخامة، كما ويحتفي السبا بالمياه من خلال النوافير الوفيرة والإطلالة الرائعة على مياه الخليج العربي، فضلاً عن سهولة الوصول إلى حوض السباحة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بعلاج فورسيزونز الحصري والمبتكر "داليا سبا تايم" الذي صُمم خصيصاً مع التركيز على العناصر الطبيعية الفاخرة باستخدام منتجات عالمية. وتشتمل مناطق الاسترخاء المنفصلة للرجال والنساء على أحواض سباحة للمياه الساخنة وساونا وحمام ونوافير ثلجية وكراسي بخاصية التدفئة، وكل ذلك بإطلالة على الواجهة المائية، إضافة إلى مناطق "زين" للاسترخاء.

أما الضيوف الراغبين في قضاء أمسيات مليئة بالتألق، فيمكنهم الاستمتاع بالأجواء الرائعة في ردهة "جاجا"، التي تتيح للضيوف تحضير ألذ العصائر والتعلم من خبراء تحضير الكوكتيلات، وكل ذلك بإطلالة خلابة على مياه الخليج العربي وأفق مدينة أبوظبي الساحر. وتُعد ردهة جاجا المكان المثالي لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء.

وخلال فصل الصيف، تقدم العاصمة الإماراتية لضيوفها من خارج الدولة وداخلها مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمفاجآت التي تناسب جميع أفراد العائلة. ويوفر فندق فورسيزونز لضيوفه، وبالتعاون من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، باقة فصل الصيف التي تتيح للعائلات قضاء 3 ليالٍ والاستمتاع بالليلة الرابعة مجاناً. أم الضيوف الذين حضروا إلى الفندق مع صغارهم، فيمكنهم الاستفادة من الخصومات على سعر الغرفة الثانية، كما يمكن للضيوف الصغار تناول الطعام مجاناً في جميع المطاعم والردهات المتخصصة في الفندق. وهذا ليس كل شيء، إذ تستطيع للعائلات أيضاً تسجيل وصول مبكر ومغادرة متأخرة عند إقامتهم، وكل ذلك يتوّجه خدمة فورسيزونز الأسطورية التي ترحب بالعائلات وتدعوهم لقضاء لحظات لا تُنسى مع أحبائهم.

تُقام فعالية دروس تعليم الطهي للصغار "كيدز كيتشن" في مطعم كرست، الواقع في الطابق الأول. وتبدأ الدروس من يوم السبت 16 يوليو وحتى يوم الأربعاء 20 يوليو من الساعة الثانية ظهراً. يُنصح الضيوف بالحجز مسبقاً، حسب توافر الأماكن، وتخصص هذه الدروس للصغار من عمر 12 سنة فما فوق.

يقع داليا سبا في الطابق الثالث، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 7 صباحاً وحتى 10 مساءً. يُنصح الضيوف بالحجز مسبقاً، حسب توافر الأماكن.

تُقام دروس تحضير الموكتيلات في ردهة جاجا، الواقع في الطابق الأول، وتبدأ من الأربعاء 13 يوليو إلى الأربعاء 17 أغسطس من الساعة 7 مساءً. يُنصح الضيوف بالحجز مسبقاً، حسب توافر الأماكن.

