"سي وورلد".. عملاق المتنزهات البحرية حول العالم

متنزهات "سي وورلد" معروفة حول العالم للحياة البحرية التي تتضمنها ولعروضها الضخمة، لا سيما تلك التي يسطع فيها نجم الحيتان، وأشهرها SHAMU التي كانت من أوائل الحيتان المؤدية للعروض في أواخر الستينيات، لكن مع الوقت أصبح الاسم من العلامات التجارية للشركة ويطلق على عدد من نجومها الحيتان في مجموعة من متنزهاتها.

تأسست متنزهات "سي وورلد" عام 1959 في ولاية فلوريدا الأميركية، وتوسعت لتشمل محفظتها إحدى عشرة وجهة في خمس ولايات، وعدد موظفيها يتجاوز 22 ألفا.

واستقبلت الشركة التي تمتلك تراخيص لعلامات تجارية مثل SeaWorld وShamu® وBusch Gardens®. نحو 22.5 مليون زائر العام الماضي، 15%، منهم من خارج الولايات المتحدة.

وتعتمد SEAWORLD في إيراداتها على رسوم الدخول إلى المتنزهات بسنبة 62%، وعلى إنفاق الزوار على الطعام والأنشطة المختلفة بنسبة 38%.

وقد بلغت إيراداتها 1.37 مليار دولار العام الماضي لتبقى شبه مستقرة مقارنة مع العام الذي سبق، أما الأرباح الصافية فتراجعت بشكل طفيف بنسبة 1.16%، إلى 49.1 مليون دولار.

وقد أدرجت الشركة أسهمها في أبريل 2013 ببورصة نيويورك، حيث تذبذب سهم الشركة العام الماضي بين 16.45 دولار في أدنى مستوى و21.82 دولار في أعلى مستوى.

تجدر الإشارة الى أن SeaWorld San Antonio هو أكبر متنزهات الشركة وأكبر متنزه للحياة البحرية في العالم.