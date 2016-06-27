"النظام الذكي" يسهل إجراءات سفر 2.1 مليون شخص بأبوظبي

كشفت مطارات أبوظبي عن تسجيل 2,16 مليون مسافر في نظام السفر الذكي بمطار أبوظبي الدولي منذ إطلاقه في مارس الماضي، في وقت أعلنت عن اتخاذها الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الصيف من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتسهيلات التي تشمل أنظمة العبور، وإجراءات المسافرين المبتكرة، ومكتبات القراءة بهدف تأمين الراحة للمسافرين وتوفير تجربة سفر عالمية المستوى في مطار أبوظبي الدولي، بحسب بيان أمس.

وساهم نظام "السفر الذكي"، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري في التغيير من عملية إنهاء إجراءات السفر، وجعلها أكثر سرعة وسهولة. وسيتيح هذا النظام، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي للمسافرين فرصة إنهاء إجراءات السفر والمرور عبر بوابات الجوازات والتدقيق الأمني من خلال خمس خطوات بسيطة فقط، وفقا لصحيفة " الاتحاد".

ويعزز النظام من كفاءة تجربة المسافرين، حيث ساهم في تخفيض الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات عمليات السفر بنسبة 70%، وذلك من خلال 25 منصة للتسجيل الآلي، و58 بوابة إلكترونية في مرافق القادمين والمغادرين، و76 بوابة ذاتية للصعود إلى الطائرة ضمن المبنيين 1 و3 بمطار أبوظبي الدولي. كما يمكن للمسافرين استخدام مرافق تسليم الأمتعة في مركز إتمام إجراءات السفر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أو في مركز المدينة في منطقة النادي السياحي، أو في مطار العين الدولي، وذلك قبل 24 ساعة من موعد السفر.

وأطلقت مطارات أبوظبي حملة "نقرأ لنرتقي"، بهدف تشجيع القراءة، والتزاماً منها بدعم مبادرة "عام القراءة"، ويوفر مطار العاصمة حالياً 20 مكتبة متنقلة، موزعة على بوابات المغادرة، وكذلك توجد في المطار أول مكتبة مطار على مستوى المنطقة. يذكر أن خدمة إنهاء إجراءات السفر في مواقف سكاي بارك بلازا ستتوافر عند المدخل المقابل لمبنى المطار (3)، وذلك خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 22 يوليو، حيث استفاد منها العام الماضي أكثر من 4,500 مسافر.

وكجزء من برنامج مطارات أبوظبي في تعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين في مطار أبوظبي الدولي، يمكن لمواطني دولة الإمارات تجديد جوازات سفرهم خلال أقل من نصف ساعة قبيل سفرهم، وذلك مع وجود مكتب لإدارة الهجرة والجوازات في المطار. كما يتسنى للمواطنين والمقيمين تسديد المخالفات المستحقة عليهم لجهة دائرة القضاء قبل مغادرتهم الدولة، وذلك من خلال مركز الدائرة في المطار. وفي الإطار ذاته، تمت زيادة عدد كبسولات النوم بثلاثة أضعاف، وإعادة افتتاح فندق المطار المجدد كاملاً، والذي يطلق عليه الآن اسم "أيروتيل"، إضافة إلى سيارات النقل الفاخرة للمسافرين الواصلين، وذلك بالتعاون مع "ميتشري". كما جرى توسعة مساحة مبنى كبار الشخصيات ليوفر مساحات خصوصية في عدد من النقاط. وإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين الاستفادة من منصات تحديد المسار في مباني المطار والتي تم تركيبها حديثاً، وذلك من خلال مسح بطاقة الصعود إلى الطائرة في هذه المنصات، والتي ستظهر موعد الإقلاع وبوابة الصعود إلى الطائرة.