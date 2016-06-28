كيف تستعد دبي لمهرجانات الصيف هذا العام؟

تتصدر "مفاجآت صيف دبي" الحدث الصيفي الأبرز والأطول من نوعه في المنطقة، مشهد الأحداث المشوقة في الإمارة، لتمنح المقيمين والزوار فرصة قضاء عطلة ممتعــــة تحت شعــــار "أحلى صيف.. صيف دبي"، تمتد على مدار 43 يوماً، بدءاً من 9 يوليو وحتى 20 أغسطس 2016، في تجربة حافلة بالتسوق والفعاليات الترفيهية العالمية والجوائز.

وأكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، أن الدورة التاسعة عشرة لـ"مفاجآت صيف دبي" لعام 2016 تزخر بالكثير من الفعاليات والفرص للاستمتاع بأوقات ممتعة خلال أشهر الصيف، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

مفاجآت

وتشمل الفعاليات الترفيهية العديدة المرتقبة التي تقدمها المفاجآت، وهي مناسبة لكل الأعمار، عروضا حية لشخصيات كرتونية عالمية معروفة محببة للأطفال، وفعاليات متجولة وأنشطة داخل مراكز التسوق، إضافة إلى الورش الإبداعية التفاعلية، والمفاجآت والعروض المغرية والخصومات المجزية من متاجر التجزئة والمطاعم على امتداد مراكز التسوق المشاركة، وكذلك العروض الخاصة من الفنادق والمرافق الترفيهية في أنحاء دبي.

تسوّق

وتشتهر دبي كوجهة فريدة للتسوق، وهذا العام كما في الأعوام السابقة سيكون المتسوقون من القاطنين بالدولة وزوارها من حول العالم على موعد مع الحملات الترويجية خلال "مفاجآت صيف دبي 2016" للفوز بجوائز، إلى جانب الحصول على تنزيلات وخصومات مغرية تصل إلى 75% وذلك في مراكز التسوق ومتاجر التجزئة المشاركة.

وإضافة إلى ذلك، الحملة الترويجية "كُل وامرح" Eat & Play التي تقدم قسائم هدايا فورية لمرتادي المطاعم المشاركة في الحملة الترويجية.

ويمكن للمشاركين اقتناص الفرص والعروض الترويجية في كافة أرجاء مدينة دبي ومراكز التسوق وسوق دبي الحرة وطيران الإمارات. كما ستنال العروض الخاصة في الفنادق المشاركة إعجاب وتقدير السياح القادمين إلى دبي والقاطنين فيها، والتي ستتيح للزوار قضاء إجازات سعيدة.