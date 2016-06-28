مليارا ريال لتطوير سوق عكاظ التاريخي بالسعودية

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن برنامج التحول الوطني خصص ميزانية لمشروع مدينة سوق عكاظ التاريخي الذي تشرف عليه الهيئة بلغت 861 مليون ريال لتطوير المرحلة الأولى لمدينة عكاظ.

وتضمنت الميزانية المخصصة 244 مليون ريال، التكاليف التقديرية لإنشاء مشاريع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و651 مليون ريال قدرت لإنشاء البنية الأساسية داخل وخارج الموقع.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك المشاريع التطويرية خلال الخمس سنوات المقبلة، والتي تبدأ فور إقرار الميزانية، مشيراً إلى مشاركة القطاع الخاص في التطوير بما يقارب 1291 مليون ريال، وبذلك يصل حجم الاستثمار المتوقع في المرحلة الأولى إلى قرابة ملياري ريال.

وأضاف الأمير سلطان بن سلمان أن مبادرة الهيئة بالتنسيق مع إمارة مكة ومحافظة الطائف وأمانة الطائف لتطوير مدينة عكاظ التاريخية ترجع إلى ما للسوق من أهمية تاريخية بصفته أهم أسواق العرب القديمة.

وارتبط اسم عكاظ بالنشاط الثقافي والاقتصادي، وهو السوق الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وبقيت معالمه محفوظة حتى يومنا هذا، حيث كان السوق ولا يزال رمزاً للتراث العربي، ويخضع السوق حالياً لدراسات أثرية وتنقيبات في أجزاء منه واسعة بعد أن أظهرت المسوحات الأولية أنه من المواقع الغنية بالآثار.