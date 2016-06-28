6 فلاغز: نتفاوض مباشرة مع الحكومة السعودية

أعلنت مجموعة "6 فلاغز" الترفيهية العالمية في بيان لها اليوم، أنها بدأت مباحثات مباشرة مع الحكومة السعودية لتطوير وإنشاء متنزهات في السوق السعودي.

وأوضحت أن هذه النقاشات والمباحثات تبعت اللقاء الذي عقد بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي ومسؤولي الشركة لدى زيارته الولايات المتحدة.

وقال جون دوفي، الرئيس التنفيذي للشركة، إنهم سعداء لإتاحة الفرصة لدخول المجموعة الترفيهية العالمية إلى سوق السعودية. وأضاف "نتطلع لدعم الجهود السعودية للتوسع في القطاع السياحي بإنشاء أنشطة تجعل من المملكة وجهة للمهتمين بالترفيه".

وتعتبر "6 فلاغز" الترفيهية أكبر مجموعة حداق ومتنزهات بدخل سنوي يتجاوز 1.3 مليار دولار أميركي، و 18 متنزهاً في 3 دول.