ارتفاع حركة المسافرين في "أبوظبي الدولي" بـ5.6% في مايو

أعلنت مطارات أبوظبي اليوم، عن نمو حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي في مايو الماضي بنسبة 5.6% وبإجمالي بلغ 1,982,010 مسافرين، مقارنة بـ 1,887,440 مسافراً في الفترة ذاتها من العام 2015.

وأشارت مطارات أبوظبي إلى أن عدداً من الوجهات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حركة المسافرين، إذ حققت المملكة المتحدة نمواً بنسبة 18.4% في مايو الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2015، وسجلت مصر نمواً بنسبة 24.3% مقارنة بالفترة ذاتها.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين 355,457 مسافرا، بزيادة قدرها 4.6%، في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر ازدحاما هي بومباي والدوحة ولندن – هيثرو ومانيلا وجدة.

كما أظهرت تقارير شهر مايو ارتفاع حركة الترانزيت في القادمين والمغادرين بنسبة 7.5% و7.7% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت حركة الترانزيت بشكل إجمالي 1,279,699 مسافراً، بزيادة قدرها 7.6%، وهو ما يعكس مكانة المطار كمركز دولي للنقل الجوي.