روسيا ترفع العقوبات السياحية عن تركيا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومة بلاده اليوم الأربعاء، برفع العقوبات عن تركيا في مجال السياحة، في أعقاب اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، هو الأول منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في نوفمبر الماضي.

وصرح بوتين في اجتماع للحكومة الروسية: "أريد البدء بالمسائل المتعلقة بالسياحة.. إننا نرفع القيود الإدارية في هذا المجال"، وفقاً لما نقلته "فرانس برس".

وكانت روسيا قد أوقفت التعاون بينها وبين وتركيا في مجال السياحة، عقب تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية على الحدود السورية.

واعتذرت تركيا أول أمس الإثنين لروسيا عن إسقاط الطائرة في محاولة منها لتحسين العلاقات التي أضر توترها باقتصادها.

وفي حين قد ينعش ذلك السياحة الروسية، فمن غير المرجح أن يعيد الأوروبيين الذين أفزعتهم التفجيرات التي وقعت في الآونة الأخيرة.

وبحسب الأرقام، فإن قطاع السياحة التركي شهد هبوطاً بـ 34.7% على أساس سنوي في مايو، حيث وصل إلى 2.49 مليون زائر خلال الشهر، وهذا هو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1994.

كما أظهرت البيانات أيضا أن عدد السائحين الروس هبط بواقع 91.8% بينما انخفض عدد السائحين الألمان 31.5%.