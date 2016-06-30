بريطانيا قد ترجئ قرار بناء مدرج جديد بمطار هيثرو

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الخميس، بأن بريطانيا سترجئ لوقت أطول البت في بناء مدرج جديد بمطار هيثرو في لندن، وذلك لحين انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم.

وكان من المقرر أن تعلن الحكومة هذا الصيف أين تنوي تشييد التوسعة الجديدة، وقالت يوم الاثنين المتحدثة باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن "موعد القرار لم يتغير".



وتدرس حكومة كاميرون منذ أربع سنوات أين تبني المدرج الجديد، وكان هيثرو هو المرشح الأوفر حظا أمام منافسه مطار جاتويك. ومن المقرر أن يستقيل كاميرون بحلول أكتوبر مما يفتح باب المنافسة على قيادة الحزب، فيما يعارض بوريس جونسون رئيس بلدية لندن السابق وأحد المنافسين على زعامة حزب المحافظين توسعة هيثرو.