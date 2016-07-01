السعوديون يلغون الحجوزات إلى تركيا بعد هجمات اسطنبول

نقلت "الرياض" عن عدد من المتخصصين في السفر والسياحة، إلغاء عدد من السياح السعوديين حجوزاتهم في عدد من المدن التركية بنسبة 50%، على خلفية الهجمات الإرهابية التي ضربت مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول الثلاثاء الماضي، والتي رح ضحيتها عدد من السعوديين بين وفيات وإصابات، متوقعين أن تزيد نسبة إلغاء الحجوزات مع الأيام المقبلة.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة د. ناصر الطيار، إلغاء 50% من حجوزات الطيران للسعوديين إلى تركيا، متوقعاً أن تزيد نسبة إلغاء الحجوزات في الأيام المقبلة وتحويل الراغبين في السفر إلى تركيا من السعوديين وجهتهم إلى دول أوروبية، مثل اليونان والنمسا وألمانيا، وذلك نتيجة انخفاض اليورو.

وقال الطيار إن تأثير الأوضاع في تركيا انعكس بشدة على حجوزات المواطنين لإجازة الصيف، إذ حدث تراجع شديد مع ندرة وجود حجوزات للمواطنين في اسطنبول خصوصاً، مشيراً إلى أن تأثير أحداث اسطنبول ستظهر بشكل كبير على السياحة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الطيار أن عودة الانتعاش لسوق السياحة في أي بلد يتعرض لهجمات إرهابية تستغرق فترات طويلة، والدليل على ذلك أن السياحة في مصر مازالت تعاني من تداعيات الهجمات الإرهابية.

وأشار إلى أن هناك تراجعا في مؤشر إشغال الفنادق في تركيا بعد الهجمات الأخيرة، مبيناً أن فنادق البلاد تشهد حالياً موجة كبيرة من إلغاء الحجوزات سواء من السعوديين أو من السياح الأجانب الأوروبين والأميركيين الذين يعتبرون الركيزة الأساسية للسياحة في تركيا.

من جهته، أكد العضو السابق في اللجنة السياحية بغرفة جدة، خالد الغامدي، أن العديد من السياح السعوديين قد ألغوا رحلاتهم المؤكدة إلى عدد من المدن التركية، وذلك نتيجة الهجمات الإرهابية وعدم استقرار الأوضاع هناك.

وتوقع الغامدي أن تشهد الأيام القادمة إلغاء عقود مستمرة من قبل كافة الشركات السياحية، وذلك نتيجة عدم رغبة السياح السعوديين في قضاء فترة إجازاتهم الصيفية في تركيا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها اسطنبول، مشيراً إلى أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا تركيا العام الماضي بلغ أكثر من 300 ألف سائح سعودي.

وقال إن عدد إلغاء الحجوزات بلغ أكثر من 50% سواء لجهة الطيران أو الفنادق، لافتاً في الوقت نفسه إلى تحويل بعض من السعوديين وجهتهم إلى أوروبا ودول شرق آسيا.

وكشفت دراسة أن متوسط فترة انتعاش سوق السياحة في بلد تعرض لهجمات إرهابية تصل إلى 13 شهراً، فيما إسبانيا على سبيل المثال، التي تعرضت عاصمتها مدريد لهجمات إرهابية في العام 2004، استغرق تعافي قطاعها السياحي بضعة أسابيع فقط، وفقاً لـ"الرياض".

وجاءت هذه الدراسة في وقت تتعرض فيه العواصم الأوروبية لهجمات إرهابية، كان لها وقعها على قطاع السياحة في الاتحاد الأوروبي، الذي تشغل عائدات السياحة فيه 10% من إجمالي ناتجه القومي.