الخطوط السعودية تلغي قيود التذاكر إلى اسطنبول

رفعت الخطوط الجوية السعودية قيود التذاكر لركابها الذي يملكون حجوزات على رحلات اسطنبول والذين تأثروا بسبب الحادث الإرهابي على مطار أتاتورك التركي الذي وقع الثلاثاء الماضي، وكان من ضحاياه 3 سعوديين وعدد من المصابين.

وأصدرت "السعودية" تعميماً أوضحت فيه إعفاء أصحاب جميع التذاكر الصادرة بحجز مؤكد على جميع الدرجات من وإلى محطة إسطنبول من جميع القيود والغرامات في حالات إعادة الحجز والإصدار والتخلف عن السفر، وحتى في حال الاسترداد النقدي عند إلغاء السفر، من تاريخ 29 يونيو 2016 إلى تاريخ 7 يوليو 2016 بحسب جريدة الرياض.

وطلبت "السعودية" من الراغبين من الاستفادة من هذه التسهيلات جراء حادث مطار اسطنبول مراجعة مكاتبها في المدن الرئيسية. يذكر أن عددا من الراغبين في السفر إلى تركيا خلال هذه الفترة قد قاموا بإلغاء سفرهم جراء الحادث الإرهابي الذي كان من ضحاياه ثلاثة سعوديين وعدد من المصابين.