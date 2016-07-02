ترقب لمعرض "فارنبره" للطيران في لندن بمشاركة عالمية

يبدو معرض فارنبره للطيران في ضواحي لندن والذي سينطلق في 11 يوليو 2016 فرصة ملائمة لشركات تصنيع الطائرات أو المحركات لإبراز أحدث تقنياتها في الأجواء، مع أن المعرض سيشهد أيضا العديد من الصفقات التجارية سواء للطائرات أو الاتفاقيات الفنية الأخرى.

وسيتم عرض الطائرتين ايه 320 نيو وبوينغ 737 ماكس وهما الأكثر نجاحا من الطلبيات، إضافة الى عرض طائرات من مصنعين مثل بومبارديه بطائرتها سي سيريز وامبارير بطائرتها أي 190 المخصصة للرحلات المحلية بحسب صحيفة البيان.

وفي الجانب العسكري ستكون هناك شركة لوكهيد مارتن بطائرتها سترايك فايتر بطرازين هما اف 52 ايه وإف 35 بي، رغم الأحداث السياسية التي تشهدها بريطانيا هذا العام وأبرزها الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الاوروبي.

ولعل شركات التصنيع وخاصة عملاقي الصناعة بوينغ وإيرباص يراقبان ما يحدث في المملكة المتحدة وخاصة فيما يتعلق بخطوة الخروج، وما يعني لها ذلك من تغيرات في السياسة الاستثمارية وسلسلة التوريد وتأثيرات ذلك على عملياتها وتنافسيتها في السوق. ولدى شركة ايرباص مثلاً استثمارات ضخمة في المملكة المتحدة ولديها عقود بالمليارات مع شركات تورد لها مكونات الطائرات بما فيها المحركات لعل أبرزها شركة رولز رويس.

ويقول تقرير فلايت غلوبال حول المعرض ان الحدث سيشهد أيضا كما هو الحال في كل عام العديد من العروض الجوية التي تلفت انتباه الجمهور، سواء عروض الطائرات العسكرية أو المدنية التجارية.

ولعل عرض الطائرتين ايه 320 نيو وبوينغ 737 ماكس يعكس المنافسة الشديدة بين عملاقي الصناعة في السيطرة على سوق الطائرات من الجيل الجديد ذات الممر الواحد، حيث أعلنت كلتا الشركتين عن خطط لتسريع الإنتاج ليصل الى 60 طائرة شهريا وبمعدل طائرتين في اليوم.