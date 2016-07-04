الإمارات الأولى عالمياً في تطبيق معايير أمن الطيران

حققت الإمارات المركز الأول على مستوى العالم في تطبيق معايير أمن الطيران، وذلك بعد أن خضعت الدولة أخيرا للبرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران المدني التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو".

وأخطرت "ايكاو" الهيئة العامة للطيران المدني، باجتياز الإمارات لعملية التدقيق بنجاح بنسبة 99,53%، وفق ما ورد في صحيفة "البيان".

وبهذه النتيجة، أصبحت الإمارات من أوائل الدول تصنيفاً ضمن البرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران المدني لعام 2016، من خلال استيفاء متطلبات أمن الطيران المدني الواردة في الملحق 17 - أمن الطيران المدني بنسبة 99.06 %، وأحكام الملحق التاسع المتعلقة بأمن الطيران المدني بنسبة 100 %.

وتضمنت مراحل التدقيق، الإطار التنظيمي والنظام الوطني لأمن الطيران المدني في الدولة، تدريب أفراد أمن الطيران المدني، مهام مراقبة جودة أمن الطيران، عمليات أمن المطار، أمن الطائرة والأمن أثناء الطيران، أمن الركاب والأمتعة، أمن البضائع والبريد وتموين الطائرات والاستجابة لأفعال التدخل غير المشروع. بالإضافة إلى أحكام الملحق التاسع، التسهيلات المتعلقة بأمن الطيران المدني.

وفي هذا السياق، نوه وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سلطان بن سعيد المنصوري بجهود ومبادرات الهيئة العامة للطيران المدني من خلال وضع التشريعات والسياسات الوطنية الملائمة.

كما الممارسات والإجراءات الشاملة التي تتسم بالمرونة والفعالية، وتوفير الحماية اللازمة ضد أفعال التدخل غير المشروع، مع مراعاة أمن وسلامة وانتظام وكفاءة الرحلات الجوية، مؤكداً أن قطاع الطيران يأتي دائماً في الاولوية باعتباره أهم عناصر الصناعة.