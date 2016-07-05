دبي تطلق فعاليات متنوعة لاحتفالات عيد الفطر 2016

تنطلق الدورة التاسعة لاحتفالات "العيد في دبي"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، في أول أيام عيد الفطر السعيد وتستمر طوال أيام العيد.

ويشمل جدول فعالياتها الكثير من الفعاليات والأنشطة المتنوعة والعروض الحصرية الترفيهية لشخصيات كرتونية عالمية، إضافة إلى الحفلات الغنائية والموسيقية، وكذلك العروض الترويجية والجوائز القيمة بما يرسخ من مكانة دبي كوجهة سياحية مميزة ومفضلة خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

وتقام احتفالات "العيد في دبي" تحت شعار "العيد في دبي.. احتفال يجمعنا"، حيث تزخر مراكز التسوق بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تضفي أجواء الفرح بهذه المناسبة السعيدة، فيما يمكن قضاء أمسيات رائعة خلال الحفلات، وسيتضمن عالم مدهش الكثير من هذه الفعاليات الممتعة.

وتلبي هذه الفعاليات والعروض الترويجية من تطلعات زوار دبي والمتسوقين وتجار التجزئة، من خلال تقديم مجموعة من الفعاليات المميزة، وعروض الشخصيات الكرتونية الحصرية، والعروض الترويجية والجوائز القيمة، التي تقدم تجربة مميزة يتخللها الكثير من المرح والبهجة ولم شمل العائلة والأصدقاء، وإبراز المظاهر الاحتفالية ولاسيما التقاليد الإماراتية الأصيلة.

وتحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على توثيق علاقتها مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل إنجاح المهرجانات والفعاليات التي تنظمها على مدار العام ومنهم: مصرف أبوظبي الإسلامي، وطيران الإمارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ودبي مول، وماجد الفطيم العقارية، وميركاتو، وباريس غاليري، واينوك، وابن بطوطة مول، وسوق دبي الحرة، ومراس، واتصالات.