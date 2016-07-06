4.3 مليار دولار كلفة مطار الكويت الجديد

تبلغ كلفة مطار الكويت الدولي الجديد 1.3 مليار دينار كويتي، 4.3 مليار دولار، حيث كانت الحكومة الكويتية أرست 30 مايو الماضي مناقصة المشروع على تحالف شركة ليماك التركية و"الخرافي ناشيونال"، وذلك بعد تأجيل استمر نحو 4 سنوات.

وستكون الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد المحدد له 6 سنوات لتنفيذه والمخطط له بأن يكون محوراً جوياً إقليمياً جديداً في الخليج 13 مليون مسافر سنوياً، علماً أن الطاقة القصوى تصل إلى 25 مليون مسافر سنوياً، مع إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية لاحقاً بإجراءات توسعية حتى 50 مليون مسافر سنوياً، بحسب صحيفة البيان.

ووفق الوضع الحالي للمسافرين في الكويت فإن المطار الحالي يستوعب 8 ملايين مسافر سنوياً، وهو أعلى من طاقته الاستيعابية المقدرة بـ 6 ملايين مسافر، ومخطط لمطار الكويت الجديد أن يوفر أعلى مستويات الراحة للركاب.

ورغم أن الاعتراضات على المناقصة تسببت في تأجيل قرار الترسية 4 سنوات، إلا أن هناك مطالبة للشركة الفائزة بإنجاز العقد قبل المدة المحددة لتنفيذه، لمعالجة حالة الازدحام التي يشهدها المطار الحالي، في وقت كشف عضو لجنة الأولويات البرلمانية في مجلس الأمة كامل العوضي أن وزارة الأشغال أبلغتهم أن الشركة الفائزة تعمل على إنجازه خلال أربعة أعوام ونصف من الآن.

وبهدف الإسراع في التنفيذ فستكون الدفعة الأولى للمقاول الفائز بالمشروع 20% بدلاً من 10%، وذلك تسهيلاً عليه لمباشرة المشروع وتسريع تنفيذه ضمن الجدول الزمني، كما سيكون الدفع بحسب التقارير بعملة غير كويتية، وذلك لأول مرة في المشاريع التنموية الضخمة بالكويت، وذلك لعدم تحميل التحالف فرق العملة خصوصاً في ظل اضطرابات أسواق العملات حالياً.

وكان من المخطط أن يبدأ العمل بالمبنى الجديد في العام 2012 حتى يستطيع استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة بنسبة 6 إلى 8% كل عام. ومنذ العام 2012 تأجلت عملية طرح مناقصة مشروع المطار الجديد حتى مطلع العام 2014 أي لمدة عامين لأسباب تتعلق بتخصيص الموقع وإدخال بعض التعديلات بالتصميم.

ولكن شهدت هذه المناقصة الإلغاء من قبل وزارة الأشغال لأسباب عدة أهمها وجود أخطاء فنية في طرح المناقصة، بالإضافة إلى ارتفاع أقل العطاءات المقدمة عن الكلفة التقديرية للمشروع بنحو 388 مليون دينار أي بنسبة 39%، والاعتراضات النيابية عليها، ثم تمت بعد ذلك المناقصة الأخيرة، والتي انتهت بترسيتها على تحالف شركة الخرافي ناشيونال وليماك التركية.