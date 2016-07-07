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رئيس أليطاليا: الشركة تخسر 500 ألف يورو يوميا

المصدر: عواصم - رويترز
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قال لوكا كورديرو دي مونتيزيمولو رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الإيطالية أليطاليا إن الناقلة الإيطالية الرئيسية ما زالت تخسر 500 ألف يورو يوميا وحث اتحادات العمال على وقف الإضراب الذي تسبب في إلغاء نحو 150 رحلة يوم الثلاثاء.

ودعت الاتحادات إلى الإضراب احتجاجا على خطط الشركة لجعل موظفيها يدفعون الضرائب على الرحلات المجانية التي تنقلهم إلى أو من مراكز عمليات الشركة في روما وميلانو.

وقال مونتيزيمولو "ما زالت أليطاليا تخسر الكثير من المال وآمل أن يسود إحساس بالمسؤولية."

كانت شركة الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها قد اشترت حصة نسبتها 49 بالمئة في أليطاليا في 2014.

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