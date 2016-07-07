30 % حصة دبي من سوق المنتجات الفاخرة بالمنطقة

أكد جون ماري شالر الرئيس التنفيذي لدار الساعات السويسرية الفاخرة «لويس موانيه»، نمو قطاع الساعات الثمينة والسلع الفاخرة في الإمارات ودبي، التي تمثل موقعاً مثالياً لاستقطاب ونمو العلامات الفاخرة على مستوى العالم، لما تتمتع به الدولة من بنية تسوق مميزة، ووعي كبير تجاه اقتناء العلامات الفاخرة، فضلاً عن نمو القطاع السياحي.

وأعرب في تصريحات صحافية، عن تفاؤله وثقته بسوق السلع الفاخرة والساعات الثمينة في الإمارات، مشدداً على أهمية دبي، خاصة أن الدراسات تؤكد أن دبي تستأثر بنحو 30 % من سوق المنتجات الفاخرة في المنطقة، ونحو 60 % من إجمالي سوق المنتجات الفاخرة في الإمارات بحسب صحيفة البيان.

وأضاف شالر أن الإمارات تعد واحدة من أهم 10 أسواق عالمية في قطاع التجزئة، مشيراً إلى أن الدولة تتوافر فيها عوامل محفزة لنمو قطاع المنتجات الفاخرة، أهمها توافر البنية التحتية لقطاع التسوق، مثل المراكز التجارية وانتعاش السياحة. ولفت إلى أن قطاع المنتجات الفاخرة في الإمارات ودبي، يشهد استقراراً منذ بداية عام 2016، رغم الصعوبات الإقليمية التي تواجهها المنطقة، موضحاً أن مستوى النمو في فئات القطاع يتباين.

وأوضح شالر أن سوق الإمارات يعد سوقاً منفتحاً، كونه يضم جنسيات عدة، كما يتمتع برواج سياحي جيد، إضافة إلى الوعي الكبير من جانب سكان الدولة بالعلامات العالمية والساعات الثمينة والرغبة في اقتنائها. وتؤكد المؤشرات أن الفترة المُقبلة، ستشهد نمواً لقطاع المنتجات الفاخرة والسوق عموماً في المنطقة، خاصة في ظل التغييرات التي تشهدها الصناعة والسوق عموماً.