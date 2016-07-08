ارتفاع الطلب العالمي على السفر الجوي بـ 4.6% في مايو

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أمس الخميس، إن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 4.6% في مايو، لكنه يظل أبطأ من الأداء القوي المسجل في بداية العام مع تأثره بهجمات في مدن رئيسية وهشاشة الاقتصاد العالمي.



وقال "إياتا" في تقريره الشهري لحركة النقل الجوي إن الطاقة الاستيعابية التي تقاس بالمقاعد المتاحة في كيلومترات السفر زادت 5.5%، وهو ما يعني أن معامل الحمولة - الذي يقيس مدى امتلاء الطائرات - هبط 0.7 نقطة مئوية إلى 78.7%، وفقاً لـ "رويترز".



وقال توني تايلر المدير العام لإياتا: "جعلت الصدمات المتعلقة بهجمات اسطنبول والتداعيات الاقتصادية للتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من الصعب أن نرى تعافيا مبكرا".