"دبي الدولي" ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين

أصبح مطار دبي الدولي ثالث أكثر المطارات ازدحاما في العالم في حركة السفر الجوي الإجمالي لعام 2015، وفقا لأحدث تقرير نشره مجلس المطارات الدولي (ACI) في شهر يوليو.

وقال التقرير إن دبي الدولي ارتفع ثلاث درجات عن ترتيبه السابق في 2014، الذي احتل فيه المركز السادس، بزيادة 10.7% إلى أكثر من 78 مليون مسافر، بحسب صحيفة البيان.

وبذلك فإن مطار دبي الدولي يكون قد تفوق على مطار لندن وباريس ولوس أنجلوس. ولم يتفوق عليه سوى مطار اتلانتا – هارتسفيلد – جاكسون وبكين.

وأضاف التقرير أن مطار دبي الدولي يعتبر أكثر مطارات العالم ازدحاما في عدد المسافرين الدوليين، محتلا المركز الأول، متفوقا على مطار هيثرو لندن، بعدد 77.453 مسافر، بزيادة 10.7%.

وفيما يتعلق بحركة الشحن الدولي، حل مطار دبي الدولي في المركز 2 متقدما درجة واحدة عن ترتيبه السابق في 2014 (3)، 2015، بحمولة تحميل وتنزيل 2505 أطنان مترية بزيادة 4.5%.

وحل مطار آل مكتوم الدولي "دبي وورلد سنترال" في المركز 20 متقدما عن ترتيبه السابق 21 في عام 2014، بحمولة 890 طنا متريا ونمو بنسبة 13.0%.