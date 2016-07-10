العيد وموسم السفر إلى الخارج

على بركة الله بدأت قوافل السياح في الانطلاق إلى الخارج عبر المطارات والمنافذ البرية في رحلات محمومة، وسينفق السعوديون خلال الشهرين القادمين كل ما ادخروه خلال الشهور العشرة الماضية للبحث عن ملاذ سياحي آمن اجتماعيا، كل حسب فئته ونموذجه السياحي وقدراته المالية.

ميزان السياحة مع الخارج مازال يعاني من فجوة كبرى ربما هي الأكبر في العالم، حيث مازال السياح الأجانب الذين يفدون إلينا يعدون بالمئات أو الآلاف طوال السنة، في حين أن نظراءهم السعوديين الذين يجوبون العالم ويغذون شبكات السياحة العالمية في كل من أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وشمال إفريقيا يصلون إلى خمسة ملايين سائح في العام الواحد. وفي ظني أنه لو تم إنفاق 5% فقط من الإنفاق السياحي في الخارج على تشييد المنشآت السياحية الوطنية لأصبح لدينا بنية تحتية سياحية ربما هي الأكبر في المنطقة ككل، لكن بالمقابل علينا أن نعترف أن هذا الاستثمار ربما كان غير مجد خصوصا أن رجال الأعمال الذين يقيمون منشآتهم في الخارج ليسوا أغبياء، لأن السياحة دورة متكاملة ولا يمكن فصل جزء من مكوناتها عن الآخر كما نحاول عبثاً تفكيكها والتعامل مع مفرداتها كل على حدة، لأن السياحة في نهاية المطاف (أوتوموسفير) لا يتجزأ، وبالتالي فإن الوعظ بالدعوة إلى السياحة في الداخل لم يعد أمراً مقنعاً لأحد حتى بالنسبة لأولئك الذين يدعون له حاليا، في الوقت الذي لا يمكن اعتبار السفر والسياحة في الخارج ترفاً بالنسبة للأسرة السعودية التي أصبحت تهيم على وجهها في الإجازات لمجرد الخروج والانعتاق من سطوة الضغوط الاجتماعية واستنشاق هواء ثقافات اجتماعية أكثر تسامحا، بعد أن غابت الفرحة وتلاشت البهجة في الأعياد والمناسبات وضاقت فرص الاحتفالية الجماعية البريئة التي كانت سائدة في كل العصور والأزمان.

* نقلا عن عكاظ